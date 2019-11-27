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義大利「親密暴力」X光：女性家暴受害的驗傷心碎展

新北消防局招募義消 歡迎有志青年加入

2019-11-27 09:49聯合報 記者許玉娟／桃園即時報導

義勇消防人力是警消救災、救難重要奧援，新北市政府消防局積極招募新血，藉由拍攝義消訓練影片凸顯工作重要性及榮譽感，呼籲有志青年踴躍加入。

義消訓練究竟包含哪些課程？這次「小編去哪兒」派出最有挑戰精神的「肚編」前往新北市消防局八里訓練場，由猛男消防員張仁誠陪同，換裝體驗山搜與救災搶火前置訓練，有信心「一定能過關」。

山搜課程請來正職為登山專家的義消學姊詹喬愉傳授基礎攀岩技巧，她強調，台灣屬多山地形，培養山區救援能力很重要，而攀岩是山搜前的必備技能。另一名正職為藍帶主廚的義消學長藍偉珉，則帶領肚編體驗救火訓練，實際感受水線壓力與瞄子操作方式。

第一堂攀岩課程驚險過關的肚編，剛被教官稱讚「有天分」正得意著，下一秒救火課程直接挑戰烈火高溫，讓她瞬間崩潰大喊「這根本是拍動作片吧?」沒想到義消除了具備專業知識，還得通過重重關卡，「實在不簡單﹗」

新北市政府消防局表示，一名合格的義勇消防人員需要學習相關法令、災害特性認識、心肺復甦術（CPR）、了解消防車輛及救災裝備、防火及逃生要領等基礎課程共48小時專業訓練，還有救生基本泳式、徒手救生、救生艇救生、水上常見意外傷害等20小時進階課程及4小時綜合測驗。

報名資格為年滿20 歲以上、身心健康的中華民國國民，且居住新北市轄區，未參加其他義勇或民防組織團體，經審查合格就能進行一年兩次的相關訓練，甄試合格將頒發結業證書及初級救護技術員合格證明，有效期限3年。

新北市政府消防局指出，只要符合上述條件，就有機會成為人民堅強的靠山，歡迎有志青年踴躍報名，別錯過成為英雄的機會。

義消學長藍偉珉帶領肚編體驗救火訓練，實際感受水線壓力與瞄子操作方式。記者許玉娟/...
義消學長藍偉珉帶領肚編體驗救火訓練，實際感受水線壓力與瞄子操作方式。記者許玉娟/攝影
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山搜課程請來正職為登山專家的義消學姊詹喬愉(中)傳授基礎攀岩技巧。記者許玉娟/攝...
山搜課程請來正職為登山專家的義消學姊詹喬愉(中)傳授基礎攀岩技巧。記者許玉娟/攝影
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肚編(前排中)挑戰義消課程任務成功。記者許玉娟/攝影
肚編(前排中)挑戰義消課程任務成功。記者許玉娟/攝影
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