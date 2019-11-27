桃園2女洗完澡一氧化碳中毒 昏迷逾24小時醒來肺炎耳聾

2019-11-27 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園丁姓女房東未注意陽台熱水器老舊、環境通風不良，導致屋內姜姓、吳姓女子洗完澡後一氧化碳中毒昏迷超過24小時才甦醒，更導致肺炎、突發性耳聾；法院認為，防治一氧化碳中毒意外觀念已眾所周知，但丁女仍疏忽未加裝強制排氣功能，未盡提供安全環境義務，依過失傷害罪判刑3月。

檢警調查，丁將房子租給湯姓女租客，湯再找來姜姓表姐、吳姓友人一共3人同住，但該房屋後陽台僅有1扇對外窗，熱水器又安裝在凹槽內，加上沒有強制排氣功能；去年4月9日深夜，3人陸續洗完澡因其他窗戶均緊閉，熱水器燃燒不完全產生的一氧化碳無法排出。

3人在睡夢中不自覺吸入過多的一氧化碳，其中姜、吳更因此中毒，分別受到疑似吸入性肺炎、突發性耳聾等傷害，對丁女提告過失傷害罪。

姜女證稱，9日晚上9點多洗完澡覺得頭暈，以為只是不舒服睡一下就好，一直到11日早上醒來才有意識；吳女則說，洗完沒多久就不舒服，還和姜說怎麼覺得頭暈暈的，後來她們就睡著醒來在醫院才知道自己一氧化碳中毒。

湯女表示，10日中午醒來覺得頭痛、想吐，出門上班當天一直都不舒服，傍晚6點回家發現表姊房間門打不開，硬推開驚見2人分別躺在床上、地上，一旁還有嘔吐物，且她們眼睛有張開但都沒反應，趕緊打119將2人送醫，醫院檢測也發現2人血液中一氧化碳濃度過高。

天然氣公司李姓安檢人員也證稱，該熱水器裝在凹槽下、老舊燃燒不完全，加上通風不良，其實一氧化碳流竄滿快的，且無色無味慢慢聞到時已經昏眩了。

而丁姓女房東雖坦承把房子租給湯，但並未租給姜、吳，不清楚她們為何昏倒在屋內，且房子買來時熱水器就裝在後陽台，也有窗戶認為應可通風，且消防員到場偵測也沒發現一氧化碳殘留。

法院認為，消防法有規定熱水器應裝設建築物外牆或於有開口、通風位置，無法符合者應加裝排氣管將廢氣排至戶外，另民法也規範房屋出租人應負有提供合於安全的居住設備、環境等義務，丁女明知加裝強制排氣的熱水器、排氣管均屬輕易之舉，卻疏於未注意，造成2人中毒，應有過失。