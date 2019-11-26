親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

騎士遭900公斤路牌砸死 檢方要查明真相

2019-11-26 22:22聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

陳姓機車騎士25日晚間騎機車行經寶山鄉園區二路317號附近，等紅燈時不慎遭指示路牌砸中，送醫後不治；檢警今天相驗，據悉，陳的致命傷在頭部，初步認定屬意外致死，家屬對死因無其他意見，至於指示路牌斷裂的原因，檢警還要調查。

檢方指出，目前無法判定指示路牌斷裂的原因，須待專業人士鑑定才能釐清，另外，這起意外涉及一條人命，檢方有義務要釐清真相與細節，包括指示路牌屬公共設施，將針對招標過程、施工單位、養護單位進行權責釐清。

陳姓機車騎士25日晚間騎機車行經寶山鄉園區二路317號附近，等紅燈時不慎遭指示路...
陳姓機車騎士25日晚間騎機車行經寶山鄉園區二路317號附近，等紅燈時不慎遭指示路牌砸中，送醫後不治。圖／報系資料照
分享

機車騎士

相關新聞

法拉利逆向暴衝撞死女騎士 駕駛：車是借來的

2019-11-26 21:51

獨／機車卡進連結車底 八旬騎士大罵「臭嬰仔」後送醫

2019-11-26 19:29

一口氣記錄74年的歷史 高檢署署誌今天曝光！

2019-11-26 22:00

高雄3層樓民宅傳火警 議員兒冒險架梯救屋內嬤孫

2019-11-26 19:42

騎士遭900公斤路牌砸中 熱心民眾伸援手助搶救

2019-11-26 18:50

逃逸移工遭丟包醫院不治 疑誤食綠褶菇喪命

2019-11-26 18:16

影／迴轉遭違停擋去路 統神後方兩車擦撞卻怪他

2019-11-26 16:29

天冷腦中風昏倒在家 好在消防人員即時破門搶救

2019-11-26 16:26

影／北市民眾檢舉未打方向燈第2高 警籲勿「鬼之切入」

2019-11-26 16:25

男子疑掀開水溝蓋想撿回手機 單腳卡在水溝內動彈不得

2019-11-26 15:41

影／強風吹落900公斤路牌瞬間砸死騎士 影片曝光了

2019-11-26 15:18

影／因包裹被退 男潑汽油揚言縱火遭逮

2019-11-26 15:15

超商地上千元鈔誰掉的？ 這名員警抽絲剝繭破案

2019-11-26 15:13

小二男童翹課偷開貨車 踩油門自撞護欄

2019-11-26 15:12

澎湖消防水庫車駕訓 疑剎車故障路口追撞

2019-11-26 14:25

苗栗縣長徐耀昌搭救災車出庭應訊 議員：恐涉貪汙罪

2019-11-26 14:15

自種菜噴農藥採吃3人中毒 1人插管搶救

2019-11-26 14:13

女與男友吵架後行李丟在路旁 警大包小包拉回派出所

2019-11-26 13:41

八旬老婦為領低收補助迷路 暖警助婦返家

2019-11-26 13:18

影／質疑車商擺爛 霸氣車主留下700多萬名車當展示車

2019-11-26 13:11

台南市公寓大廈冒火 房客出門忘了還在煮東西

2019-11-26 13:05

酒後揚言學鄭捷 海山警2小時逮人

2019-11-26 12:44

新北治安會報 侯友宜建議官警多練「拍手功」

2019-11-26 12:44

桃園大學凌晨驚傳有人墜樓 19歲女大生當場死亡

2019-11-26 12:11

她見男友80多歲阿嬤在打盹 拔走阿嬤耳垂上的金耳環

2019-11-26 12:02

90老翁迷途不知返家路 村長助指認暖警助順利回家

2019-11-26 11:42

影／偷機車置物箱財物 竊嫌被車主及友人攔下

2019-11-26 11:17

台南紡織廠倉庫火警 打火兄弟滿身棉絮除汙機派上用場

2019-11-26 10:09

自家菜園噴農業 家人不知採吃3人中毒

2019-11-26 10:09

北市男領不到郵局包裹 氣憤潑汽油遭逮

2019-11-26 09:47

影／保護警員處理車禍不被追撞 台中市警局添購這利器

2019-11-26 09:38

台南浪漫海灣 深夜驚見女浮屍

2019-11-26 00:28

自撞墜橋案 死者最後通話「出車禍頭暈暈的」

2019-11-25 23:39

飛來橫禍！騎士遭路牌砸中慘死 村長憂鐵管弱不禁風

2019-11-25 22:08

新竹風大？ 大塊路牌掉落砸中等紅燈騎士送醫不治

2019-11-25 21:41

男女開車上山採草藥 停路邊休息卻連人帶車掉下山坡

2019-11-25 20:50

男女深坑路邊聊天卻連車滑落半山腰 1人無生命跡象

2019-11-25 19:51

影／18歲姐載4歲弟買鹽酥雞 重撞路邊貨車尾雙亡

2019-11-25 19:51

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54
看更多

熱門文章

西雅圖咖啡涉摻低價豆 總經理3百萬交保

2019-11-26 15:28

影／質疑車商擺爛 霸氣車主留下700多萬名車當展示車

2019-11-26 13:11

法拉利逆向衝撞2機車 1女子當場失去呼吸心跳

2019-11-26 16:24

離譜建商施工！租屋處慘被水泥淹 網友驚：這房子廢了

2019-11-26 10:14

正妹訂餐竟收到外送員「33字簡訊」 驚呼：好恐怖！

2019-11-26 10:17

桃園大學凌晨驚傳有人墜樓 19歲女大生當場死亡

2019-11-26 12:11

西雅圖「鄭重道歉」 13款咖啡可退換貨

2019-11-26 16:28

偷拍空姐美腿PO網挨告 男子喊冤：和她面對面覺得尷尬

2019-11-26 11:41

影／強風吹落900公斤路牌瞬間砸死騎士 影片曝光了

2019-11-26 15:18

台南「名魔」蘇姓婦人再現 指揮警辦案狂喊「把她逮捕回去」

2019-11-26 10:38

西雅圖涉摻豆醜聞 衛生局：48小時內下架13項產品

2019-11-26 16:34

台南浪漫海灣 深夜驚見女浮屍

2019-11-26 00:28

涉摻低價豆認罪！ 西雅圖咖啡：鄭重道歉，開放退貨

2019-11-26 16:22

量販超市下架標示不符西雅圖咖啡豆 可憑證明退換貨

2019-11-26 17:21

她宿霧6天之旅變地獄行程！ 導遊全程使喚還借錢

2019-11-26 20:35

台南紡織廠倉庫火警 打火兄弟滿身棉絮除汙機派上用場

2019-11-26 10:09

被告偽文卻問他陳明文選舉 大林鎮長批縣調站當打手

2019-11-26 08:55

境外「幽靈包裹」亂槍打鳥 民眾簽收付款成冤大頭

2019-11-26 15:14

他驚見「超兇」提款機警語 網笑：領個錢壓力好大

2019-11-26 17:26

愛偷女內褲戴頭上睡覺判刑確定 鄰居認為應就醫

2019-11-26 10:22

遇死劫藝品商綽號「張天珠」 想賣天珠給李連杰夢難圓

2019-11-25 23:29

大量牛糞臭氣薰天擾鄰被告 淡水牧場判賠20萬元

2019-11-26 14:53

餐廳就在隔壁還叫外送 他翻白眼直呼：大概破最短距離紀錄

2019-11-26 18:28

影／迴轉遭違停擋去路 統神後方兩車擦撞卻怪他

2019-11-26 16:29

愛上投資夥伴 男傳簡訊示愛還坦承是第三者

2019-11-26 07:48

天才同學手機印報告變「一張iPhone」 萬人笑瘋

2019-11-26 17:38

揚華科技美化財報坑殺股民 國內LED先驅判刑14年

2019-11-26 16:05

網友散布不利影片 邱議瑩深夜發文澄清並提告

2019-11-26 13:17

男子擁槍遇眼尖警 竟把責任推父親

2019-11-26 13:19

博奕業者捲6億道上懸賞2500萬？中警：無人報案

2019-11-26 14:37

女家教指控男學生逼摸鳥 求償350萬元被駁回

2019-11-26 11:56

天冷腦中風昏倒在家 好在消防人員即時破門搶救

2019-11-26 16:26

女子發問「幾歲被叫阿姨會習慣？」 網曝殘酷真相

2019-11-26 19:15

獨／機車卡進連結車底 八旬騎士大罵「臭嬰仔」後送醫

2019-11-26 19:29

這款噁同事！月經來竟抓下體 還問「要聞嗎」

2019-11-26 21:21

自撞墜橋案 死者最後通話「出車禍頭暈暈的」

2019-11-25 23:39

胞弟拿立委哥哥當招牌詐騙投資人 邱志偉今提告

2019-11-26 08:59

影／保護警員處理車禍不被追撞 台中市警局添購這利器

2019-11-26 09:38

女兒涉盜賣媽媽土地吞226萬 東窗事發不吐還兩罪起訴

2019-11-26 10:09

影／中部天珠界專家命喪歹徒刀下 摯友不捨：太殘忍了

2019-11-26 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top