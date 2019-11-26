騎士遭900公斤路牌砸死 檢方要查明真相

2019-11-26 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



陳姓機車騎士25日晚間騎機車行經寶山鄉園區二路317號附近，等紅燈時不慎遭指示路牌砸中，送醫後不治；檢警今天相驗，據悉，陳的致命傷在頭部，初步認定屬意外致死，家屬對死因無其他意見，至於指示路牌斷裂的原因，檢警還要調查。