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華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

法拉利逆向暴衝撞死女騎士 駕駛：車是借來的

2019-11-26 21:51中央社 新北26日電

林姓男子駕駛借來的紅色法拉利跑車今天下午行經新莊福營路時，疑似失控逆向猛力衝撞對...
林姓男子駕駛借來的紅色法拉利跑車今天下午行經新莊福營路時，疑似失控逆向猛力衝撞對向機車，兩名女騎士遭撞飛，1人擦傷，1人傷重不治，林男被依過失致死罪嫌送辦。記者巫鴻瑋／攝影
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林姓男子駕駛借來的紅色法拉利跑車今天下午行經新莊福營路時，疑似失控逆向猛力衝撞對向機車，兩名女騎士遭撞飛，1人擦傷，1人傷重不治，林男被依過失致死罪嫌送辦。

林姓男子今天下午駕駛向友人借來的市價新台幣上千萬元法拉利跑車360GTB上街，今天下午3時許行經新莊福營路時，疑似不熟悉操作致失控，竟逆向行駛到對向車道，高速衝撞2輛行駛中的機車。

當場造成38歲的蘇姓女騎士傷重OHCA（無呼吸心跳），經警消送輔大醫院急救，但仍宣告不治；另名機車女騎士肢體擦傷，意識清楚，送衛生福利部台北醫院治療。

新莊警分局調閱監視器，初步調查肇事的林姓男駕駛開著紅色法拉利轎車，從新莊福營路往民安路方向行駛，疑失控駛入對向車道而發生車禍

從現場長長的跑車煞車痕來看，法拉利跑車的車速不低，從監視器畫面看出2輛機車迎面被法拉利跑車高速撞上，當場零件噴飛，法拉利的車頭引擎蓋也嚴重凹陷，車燈破損，幾乎全毀，顯見當時衝撞的力道猛烈。

初步了解，死者是在超商工作，死者家屬聞噩耗到醫院時悲傷不已，肇事的林男被帶回警局調查，經酒測無酒精反應，訊後，警方依過失致死罪嫌將林男移送法辦。

法拉利車禍

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