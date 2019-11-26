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高雄3層樓民宅傳火警 議員兒冒險架梯救屋內嬤孫

2019-11-26 19:42聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄鳳山區自由路上一間民宅今天傍晚傳出火警，屋內有嬤孫受困，幸好議員張漢忠的兒子架梯從屋側將2人救出，未釀成傷亡。

高雄市消防局今下午5點55分時獲報到場，6分鐘後就將火勢撲滅，起火原因疑似因在屋內1樓有雜物燃燒引起；由於這棟3層樓建築位於市議員張漢忠服務處旁，不少民眾經過見到大火，現場還有濃濃的燒焦味。

張漢忠說，火警時，他原本在服務處樓上，聞到燒焦味後，就四處查看，一直找不到，他只好叫喚兒子前去尋找；隨後見到隔壁房子不斷冒出濃煙，又發現屋內有一堆嬤孫在，他的兒子立馬去拿梯子，將屋內這對嬤孫救出。

高雄鳳山區自由路上民宅火警，原傳出屋內有嬤孫受困，但幸好有民眾架梯從屋側將2人救...
高雄鳳山區自由路上民宅火警，原傳出屋內有嬤孫受困，但幸好有民眾架梯從屋側將2人救出，未釀成傷亡。記者邱奕能／攝影
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高雄鳳山區自由路上民宅火警，原傳出屋內有嬤孫受困，但幸好有民眾架梯從屋側將2人救...
高雄鳳山區自由路上民宅火警，原傳出屋內有嬤孫受困，但幸好有民眾架梯從屋側將2人救出，未釀成傷亡。記者邱奕能／攝影
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高雄鳳山區自由路上民宅火警，原傳出屋內有嬤孫受困，但幸好有民眾架梯從屋側將2人救出，未釀成傷亡。記者邱奕能／攝影
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高雄鳳山區自由路上民宅火警，原傳出屋內有嬤孫受困，但幸好有民眾架梯從屋側將2人救出，未釀成傷亡。記者邱奕能／攝影
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大火高雄市

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