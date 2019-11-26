高雄3層樓民宅傳火警 議員兒冒險架梯救屋內嬤孫

2019-11-26 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



高雄鳳山區自由路上一間民宅今天傍晚傳出火警，屋內有嬤孫受困，幸好議員張漢忠的兒子架梯從屋側將2人救出，未釀成傷亡。

高雄市消防局今下午5點55分時獲報到場，6分鐘後就將火勢撲滅，起火原因疑似因在屋內1樓有雜物燃燒引起；由於這棟3層樓建築位於市議員張漢忠服務處旁，不少民眾經過見到大火，現場還有濃濃的燒焦味。