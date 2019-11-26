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逃逸移工遭丟包醫院不治 疑誤食綠褶菇喪命

2019-11-26 18:16聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮一名印尼籍逃逸移工昨疑因食物中毒致死，檢方今率法醫相驗，初步研判是誤食綠褶菇釀禍，確切死因仍待解剖、殘餘剩菜和檢體化驗；而菇類中毒中最常見的便是誤食綠褶菇，醫師籲發現中毒時應及早就醫，才不會延誤救治。

昨天下午1時50分許，一名休旅車駕駛驅車趕赴埔里基督教醫急診室前，且向警衛反映車上有人需要就醫，但拒留任何資料將人丟包後就開車快閃，而遭送醫的外籍男子到院時已無呼吸心跳，且身體已僵硬，經急救仍不治。

當地警方以車追人查出該名43歲印尼籍男子是由史港里的賴姓農民所僱用逃逸移工，前晚疑自行採摘田裡野生菇類烹煮食用，隔天近午遲未上工，查看才發現他口吐白沫，臉色發黑，但擔心他的逃逸身分挨罰，才叫白牌車幫忙送急診就醫。

院方表示，該移工到院時已量不到脈膊和血壓，身體僵硬，明顯死亡；警方昨已採集死者吃剩菇類和部分檢體，檢方今則率法醫相驗，由於死者口吐白沫，眼瞼也有出血，疑為中毒反應，初步研判是食用綠褶菇中毒致命，但仍待解剖化驗。

衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷指出，菇類中毒案例以誤食綠褶菇最常見，因其菇體顏色呈白色及淺褐色，與可食用的雞肉絲菇相似，所以常被誤食中毒；而綠褶菇的菌蓋開始是半球形，之後平展，菌褶開始是白色，後來呈淡黃綠色，所以叫「綠褶」菇。它的菌柄長約10至20公分，有菌環圍繞，這和雞肉絲菇不同。

而誤食中毒後約30分鐘至3小時，會出現腸胃道症狀，包括噁心、嘔吐、腹瀉、及腹痛等症狀，嚴重可能會有生命危險。對於綠褶菇中毒並無特定解毒劑，治療方式為支持性療法，中毒時若能及早就醫診治，大多可以恢復而不會留下後遺症。

南投縣埔里鎮一名印尼籍逃逸移工昨疑因誤食綠褶菇致死，醫師籲發現誤食中毒應及早就醫...
南投縣埔里鎮一名印尼籍逃逸移工昨疑因誤食綠褶菇致死，醫師籲發現誤食中毒應及早就醫，才不會延誤救治。圖／讀者提供
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中毒移工印尼

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