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提升台南員警英語能力 外語公司提供免費線上課程

2019-11-26 17:06聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市擁有豐富的文化資產、美食和濃厚人情味，吸引許多外國人士前來，員警執勤時常遇到外籍人士以英語問路，為提升員警的英語溝通能力，市議員呂維胤邀請職達外語公司，提供免費線上英語課程讓員警學習，共同打造台南成為英語友善城市。

呂維胤說，台南市是很充滿觀光魅力且宜居的城市，吸引許多外籍人士來觀光，近年來政府拼觀光，民間業者和公部門都要一起努力，共同打造台南成為英語友善城市。他深知警察同仁平日工作繁忙，沒有多餘時間自我進修，因此邀請職達外語公司提供免費線上英語學習課程，讓員警同仁可以自主學習，提升外語能力，在處理各種涉外案件時都能溝通更順利。

職達外語負責人王凱民表示，該線上英語課程，從今年12月1日起1年內，台南市員警可免費上10小時英語線上課程，自主彈性報名，能快速提升英語能力，職達要善盡企業社會責任，情義相挺平日辛勞的人民保母，一起攜手努力協助員警提升英文能力。

台南市警察局局長周幼偉說，警察是人民保母，為民服務更是無分國界，近年來的犯罪活動日趨國際化，具備良好的外語能力，亦是未來警政人才所需的條件之一。他期勉同仁執勤時展現專業素養，除警察技能外，也把握機會提升自身外語能力，為市民打造一個安居樂業的環境。

職達外語公司免費是供台南市員警在1年內，免費線上學習英語10小時，今在台南市警四...
職達外語公司免費是供台南市員警在1年內，免費線上學習英語10小時，今在台南市警四分局舉行捐贈儀式，負責人王凱民（左）、台南市警察局長周幼偉（中）、市議員呂維胤（右）合影。記者黃宣翰／攝影
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警察保母英語能力

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