提升台南員警英語能力 外語公司提供免費線上課程

2019-11-26 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



台南市擁有豐富的文化資產、美食和濃厚人情味，吸引許多外國人士前來，員警執勤時常遇到外籍人士以英語問路，為提升員警的英語溝通能力，市議員呂維胤邀請職達外語公司，提供免費線上英語課程讓員警學習，共同打造台南成為英語友善城市。

呂維胤說，台南市是很充滿觀光魅力且宜居的城市，吸引許多外籍人士來觀光，近年來政府拼觀光，民間業者和公部門都要一起努力，共同打造台南成為英語友善城市。他深知警察同仁平日工作繁忙，沒有多餘時間自我進修，因此邀請職達外語公司提供免費線上英語學習課程，讓員警同仁可以自主學習，提升外語能力，在處理各種涉外案件時都能溝通更順利。

職達外語負責人王凱民表示，該線上英語課程，從今年12月1日起1年內，台南市員警可免費上10小時英語線上課程，自主彈性報名，能快速提升英語能力，職達要善盡企業社會責任，情義相挺平日辛勞的人民保母，一起攜手努力協助員警提升英文能力。