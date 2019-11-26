影／迴轉遭違停擋去路 統神後方兩車擦撞卻怪他

2019-11-26 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／新北即時報導



亞洲統神張嘉航今天凌晨1時許開車載著老婆行經新北市中和區景安路往復興路方向行駛時，在巷口迴轉遭另輛紅線違停的白車擋住去路，未料統神後方恰好一名陳男（34歲）開車左轉進入景安路，因遭統神擋住急煞，陳男後方也開車的杜姓男子（20歲）疑因未保持安全距離撞上陳男，2人下車就與統神發生爭執。

據了解，當時情況為統神在景安路段172巷口迴轉時，遭到前方違停車輛擋住去路，統神表示，他當時打到車燈準備閃過白車時，後方恰好駛入三輛互相認識的黑色轎車，第一輛轎車先是自左側超車閃過統神，第二輛轎車、即陳男所駕駛的車輛則因不及反應，急煞在統神後方，第三輛由杜男駕駛的車輛，疑因未與陳男保持安全距離，直接撞上陳男。

未料三輛轎車上的駕駛與乘客疑似欲將肇事原因怪到統神身上，一下車就與統神互嗆，統神不知後方兩輛汽車相撞，以為「遇到有病、瘋子亂罵」遂報警處理。警方到場後，統神才知後方兩車有擦撞，與陳男互相提告公然侮辱。

經警方酒測，三人皆無酒駕之情事，而該起意外事故也因陳男、杜男等人友人將事發經過PO上社群軟體爆紅，統神也在臉書上還原事發經過，表示「一下車對方三台車大概10個人圍著我，錄影的錄影、開直播的開直播、嘴砲的嘴砲，直接三字經、五字經狂罵，我那個時候報警想說，又沒撞到車，是遇到有病、瘋子亂罵，後來警察來了以後我才知道他們車子自己人撞自己人，想賴到我頭上」。

該起事故也因陳男、杜男等人將事件PO上網，以及統神在臉書上澄清而引發議論，陳男、杜男等人的社群帳號也因此遭到統神粉絲大舉進攻圍剿，甚至連其友人先前工作的地點也遭到網友以一星評論洗版，統神也因此在臉書上呼籲網友冷靜，表示「請大家保持理性」。