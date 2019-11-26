天冷腦中風昏倒在家 好在消防人員即時破門搶救

2019-11-26 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



天氣冷，要多小心腦中風危機！一名王姓退休老師今天上午原本與同事約好要一起開會，沒想到後來竟失聯，同事擔心有意外發生，趕緊向119報案，金城分隊接獲勤指派遣出動金城11及91車2車人員6名，由小隊長李錫安率隊前往現場協助處理，經關係人同意進行「破門」勤務，果然發現王姓民眾因腦中風倒臥在家中，立即將患者火速送往金門醫院，才成功將他從死神手裡搶救回來。

金門縣消防局表示，救災救護指揮中心在今天上午9時17分許，接獲許姓民眾報案指稱，與王姓同事約好要一起開會，一開始在早上8點40分有連絡上他的人，但後續要聯繫時電話卻一直打不通，由於同事身體狀況不是很好，到家裡按門鈴又沒有應門，很擔心會發生意外。

金城分隊車組獲報抵達現場後，報案人向帶隊官表示懷疑同事受困屋內，消防人員遂會同警察攜帶破壞器材及救護裝備立即上樓，到達疑似受困者居住所處的5 樓後，經再次敲門確認仍然沒有反應，經關係人同意後，李錫安立即指揮所屬進行破門勤務，由隊員陳天傑、邱振燦使用圓盤切割器破壞外門的絞鏈後，將外門整樘拆下來，並由李錫安將內門的門鎖破壞後開啟，人員進入屋內搜尋。

在房間地板上發現患者倒在地上，救護人員立即評估患者生命徵象，經評估後發現患者意識清楚，但有一些行為相當異常，GCS14分未達滿分，懷疑患者有急性腦中風症狀，隨即對患者施以輔助檢查，經血糖量測正常，但辛辛那提3 項檢測：患者言語、微笑和舉臂測試3 項皆異常，屬危急個案，立即通報醫院端患者為中風個案預作急救準備，並將患者火速送往金門醫院。