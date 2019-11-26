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李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

影／強風吹落900公斤路牌瞬間砸死騎士 影片曝光了

2019-11-26 15:18聯合報 記者郭政芬陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣寶山鄉昨天晚間發生騎士被路牌砸死的意外，晚間7點20分，1名48歲陳姓騎士在寶山鄉園區二路317號附近停等紅燈，一塊重量約900公斤的指示路牌然落下，不偏不倚地砸中陳姓騎士與機車，騎士倒地不起，當場無呼吸心跳，送醫院急救不治身亡。

寶山鄉公所緊急請設計及施工廠商到場察看，初步研判原因為事發點位於風口，長期以來一直被強風吹，昨晚瞬間風力大，鋼管承受不住才斷裂；鄉公所將續調查確切事故原因，並全面進行檢視同期路標工作，避免意外再次發生。

寶山鄉公所表示，這次掉落的道路指示牌是鄉公所在106年6月間專為觀光客設置的，同型尺寸共3面，鋼柱高度860公分，牌面寬度255公分，高度393公分，最大設計風速每秒56公尺，牌面最大受風面積10.05平方公尺，重量約900公斤，另有小尺寸共21面。

新竹縣政府表示，倒塌的指示路牌，是寶山鄉公所於2017年度所施作的懸臂式指示標誌，縣府將請交通處、工務處及相關單位協助寶山鄉公所，儘速釐清事故發生原因，未來將針對縣轄內相關標誌、路燈等設施，要求縣府相關單位、各鄉鎮公所及公路總局等權管單位派員巡查維護，減少類似憾事發生。同時縣府也對這起不幸意外事件深表遺憾，縣府與公所將全力協助家屬善後事宜。

據了解，這塊砸死人的大型指示路牌的基座完好，指示路牌的鐵管的下方則是整根斷掉，陳姓機車騎士竟遭遇飛來橫禍，救護人員到達現場時，陳男流了很多血，安全帽整個變形，機車也碎爛，場面怵目驚心。新竹地區昨天的平均風力是4級、最大陣風有7級。

一塊重量約900公斤的指示路牌然落下，不偏不倚地砸中陳姓騎士與機車，騎士倒地不起...
一塊重量約900公斤的指示路牌然落下，不偏不倚地砸中陳姓騎士與機車，騎士倒地不起，當場無呼吸心跳。記者郭政芬／翻攝
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新竹縣寶山鄉昨天晚間發生騎士被路牌砸死的意外。記者郭政芬／翻攝
新竹縣寶山鄉昨天晚間發生騎士被路牌砸死的意外。記者郭政芬／翻攝
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新竹事故機車騎士

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