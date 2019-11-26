小二男童翹課偷開貨車 踩油門自撞護欄

2019-11-26 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮吉安鄉一名小二男童（8歲）今天翹課，行經七腳川溪旁時，發現一輛貨車未拔鑰匙，竟上車發動，撞到一旁步道護欄，幸虧車頭卡在護欄間，沒有連人帶車摔下七腳川溪邊坡，男童臉部只有輕傷，貨車頭則是保險桿毀損。

附近居民說，陳姓車主今天載送愛心高麗菜到四面佛廟，讓民眾免費領取，將車停好熄火後鑰匙沒拔走，沒想到車竟被男童發動，還撞到溪邊護欄，幸好男童沒事，車子則是車頭及保險桿毀損。