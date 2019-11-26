苗栗縣長徐耀昌搭救災車出庭應訊 議員：恐涉貪汙罪

2019-11-26 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣議員陳光軒今年5月議會總質詢曾提出，縣長徐耀昌濫用消防救災指揮車當座車，事隔半年，仍未見改善，今在議會總質詢再次提出，陳光軒說，縣長搭救災車出庭應訊「公器私用」，濫用情事恐構貪汙罪，若再不改正，他不排除向監察院舉發。消防局稱「縣長是最高指揮官、災害發生不可預知」，即使法院打臉消防局「無法達到災害防救專屬的使用性」，消防局堅稱「縣長是24小時待命」。

陳光軒今在議會總質詢再次提出，縣長徐耀昌座車濫用問題，陳光軒說，根據台中高等行政法院認定，根據ETC行車紀錄認定濫用縣長的救災指揮車前往他縣市次數高達1516次，判決指出「脫離消防局的配置」、「無法達到災害防救使用的專屬性」，「消防局無法提供災害防救出勤證據」，更指出「做此決策者已違反行政專業分工要求」，但縣長仍置之不理。

陳光軒質疑，縣長不是在救災狀況下，沒有成立救災指揮中心，縣長怎麼可以使用這台車？消防局長徐新淵說，「縣長是全職24小時待命」陳說「那他全天候都在救災？」徐新淵說，「災害發生不可能預知」，縣長隨時都在準備救災。

陳光軒說，他今年5月20日質詢，縣長5月23日搭消防救災指揮車至台灣高等行政法院出庭應訊。徐耀昌說，他到台北是當初當鎮長時案件，也算是為公務才有上法院，公務生涯是延續。徐耀昌反說，今天如果縣府有錢，縣府也會編預算來買縣長座車，基於財政考量，中央有補助消防指揮車「為什麼不善盡其用呢？」

陳光軒說，縣府窮到行政處連預算都沒辦法編列買縣長座車？徐耀昌反問「陳議員，你不是要我們要開源節流嗎？」這個錢是中央補助的，「難道車子買來了，閒置在哪裡嗎？」

徐耀昌出庭搭救災指揮車，是否涉及公器私用，兩人認為是認知落差，徐耀昌認為「因公出庭」。陳光軒質疑「法院開庭跟救災有什麼關係？」陳光軒說，希望縣長儘早修正，濫用情事構成貪汙治罪條例第6條第1項第4款，直接或間接圖利自己。若縣長還繼續這樣使用，執迷不悟，他基於監督立場，不排除請監察院調查。徐耀昌說，他會再與消防局了解。