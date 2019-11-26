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影／質疑車商擺爛 霸氣車主留下700多萬名車當展示車

2019-11-26 13:11聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

羅姓機械業大老闆今天把自己承購的750萬元名車拖到車商位於台中烏日營業所大門口，並帶50多人到場抗議。

羅姓車主說，這輛名車交車不到3個月，開車方向盤轉向有異音，擔心行車安全，但進廠仍舊沒修好，車商至今擺爛，他今天把車放放在營業所大門口當「展示車」，打算「擺到爛」。

車商表示，方向盤轉向有異音經測試，產品正常，不會影響行車安全，此案已進入司法程序。至於羅姓車主因為把車子停在私人停車位，會請警方處理。

羅姓機械業大老闆今天上午這輛與車商有爭議的轎車拖到車商位於台中烏日營業所大門口，車上掛上「無能 車商」、「危害消費者權益」，50多名抗議者一字排開，舉著寫有「岡顧車主安全」等牌示抗議。

羅姓車主說，他從年輕至今已經買了花了2000多萬元、5輛車，2016年花750萬元購買的名車，車交車不到三個月就出問題，開車轉向有聲音，而且很大聲嘰嘰、軋軋的響聲，他質疑是轎車方向機出問題，但進廠1年多，仍舊沒修好，他擔心行車安全，萬一在轉彎時失控，可能危及自己和旁人的人車安全，不敢開上路。

羅姓車主指出，他多次找車商處理，要求解決問題，確保他的行車安全，但車商至今擺爛，他今天把這輛名車放置在車商烏日營業所大門口當「展示車」，打算「擺到爛」。

羅姓機械業大老闆抗議承購750萬元名車方向盤有異音，車商擺爛，今天把名車拖到車商...
羅姓機械業大老闆抗議承購750萬元名車方向盤有異音，車商擺爛，今天把名車拖到車商位於台中烏日營業所大門口當「展示車」。記者趙容萱／攝影
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羅姓機械業大老闆今天把名車拖到車商位於台中烏日營業所大門口當「展示車」，並帶50...
羅姓機械業大老闆今天把名車拖到車商位於台中烏日營業所大門口當「展示車」，並帶50多人到場抗議。記者趙容萱／攝影
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羅姓機械業大老闆因不滿承購750萬元名車開車方向盤轉向有異音，車商擺爛，今天把名...
羅姓機械業大老闆因不滿承購750萬元名車開車方向盤轉向有異音，車商擺爛，今天把名車拖到車商位於台中烏日營業所大門口當「展示車」，並帶50多人到場抗議。記者趙容萱／攝影
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羅姓機械業大老闆因不滿承購750萬元名車開車方向盤轉向有異音，車商擺爛，今天把名...
羅姓機械業大老闆因不滿承購750萬元名車開車方向盤轉向有異音，車商擺爛，今天把名車拖到車商位於台中烏日營業所大門口當「展示車」，並帶50多人到場抗議。記者趙容萱／攝影
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