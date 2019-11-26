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台南市公寓大廈冒火 房客出門忘了還在煮東西

2019-11-26 13:05聯合報 記者黃宣翰／即時報導

台南市南區健康一路一棟公寓大廈3樓，今天中午突冒出濃煙，消防人員到場馬上出水滅火，當時房客恰好外出不在家，沒有人受傷。

今天中午約12點，南區健康一路一棟公寓大樓3樓冒出大量濃煙，附近民眾馬上報119搶救。

起火點在3樓房間，火勢約在30分鐘控制。阮姓女房客說，她有在房間燉煮東西約10點30分外出，她接到房東電話後趕回租屋處。

至於起火真正原因，台南市消防局說，待進一步鑑定調定。

台南市南區健康一路公寓火災。記者黃宣翰/攝影
台南市南區健康一路公寓火災。記者黃宣翰/攝影
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台南市南區健康一路公寓火災。記者黃宣翰/攝影
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