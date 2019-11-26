桃園大學凌晨驚傳有人墜樓 19歲女大生當場死亡

2019-11-26 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園市1所大學昨天凌晨3點多，傳出有1名19歲陳姓女大生在校內墜樓，警消獲報到場發現陳已經明顯死亡，因當時疑似有同學目擊，加上半夜警車、消防車進出學校，不少學生睡夢中驚醒議論紛紛。

警方發現女大生的遺書，除通知家屬處理，也向女大生的同學訪談確認當時狀況，同時報請桃園地檢署相驗釐清確切死因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )