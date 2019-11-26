自家菜園噴農業 家人不知採吃3人中毒

2019-11-26 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／即時報導



自家菜園種菜吃也要注意，台中有民眾在自家菜園用農藥殺蟲，父親疑誤採煮鍋，全家有 3人中毒，送醫急救。

台中龍井區一戶5口農家在共餐後，3人陸續出現不同程度的頭昏、胸悶、冒汗、痙攣、呼吸衰竭等症狀，至光田綜合醫院急診就醫，其中1人一度插管搶救。

醫師警覺檢查確診為有機磷中毒，追蹤來源推測是父親種菜用農藥殺蟲，未留意農藥半衰期採收又未徹底洗淨，幸即時施打解毒劑治療後一家人平安康復。

光田綜合醫院急診醫學部主任林宗興指出，日前清晨4點，病患一家人陸續抵急診，最先就醫的是65歲的媽媽，到院時抽搐、呼吸困難，緊急插管維持呼吸道順暢，穩定生命徵象後送往加護病房觀察治療。

同天下午3點，70歲爸爸和女兒一同到光田探視母親，2人正要離開醫院，爸爸就突然腳軟、精神恍惚、全身多汗、腹痛，女兒解釋，爸爸上午曾有不舒服，但仍可維持精神到醫院探視媽媽，不料卻出現和媽媽相似的症狀。

醫護警覺是群聚毒物暴露，正詢問有否毒化物接觸可能，未料這時大哥也抵達急診，全身大汗、腹痛、瞳孔縮小，症狀和父母相同。

病患家人回想父親種菜會用農藥，前一晚火鍋煮菜曾覺得味道有異但未警覺，媽媽吃下最多青菜，清晨就不適就醫，隔餐再把剩餘的湯水加菜煮麵線，爸爸、大兒子就出現症狀，二兒子和女兒也有吃火鍋，不過2人提早用餐且吃得少，隔餐未吃麵線湯，緊急返家把剩餘食物帶到醫院，醫護聞到食物飄出異味，同步抽血結果確診是有機磷中毒。

林宗興解釋，中樞神經仰賴神經傳導物質「乙醯膽鹼」來控制肌肉，乙醯膽鹼太少會影響記憶力；太多則使得肌肉持續收縮、無法放鬆，導致控制呼吸和心跳的肌肉受影響進而威脅生命，仰賴「乙醯膽鹼酯酵素」分解調節。

有機磷會阻斷上述分解作用，造成體內乙醯膽鹼濃度升高，使心跳變慢、腸胃蠕動增快、瞳孔縮小等症狀，嚴重會有抽搐、昏迷及呼吸抑制致死的危險。

林宗興說，當確認患者為有機磷中毒，治療第一步須穩定其生命徵象，並緊急施打解毒劑「阿托品（Atropine）」救命，中止乙醯膽鹼過度刺激抑制肌肉，再施打第二種解毒劑「巴姆（PAM, Pralidoxime）」與體內的有機磷結合，讓乙醯膽鹼與酵素調節恢復正常作用。這起中毒的一家3人雖然不慎誤食，但很幸運快速確診且即時解毒保命，治療後都未出現神經學後遺症。

林宗興提醒，中毒症狀輕重與毒物種類、暴露量、時間、地點及暴露途徑皆有關係，即使是經驗豐富的農民也可能一時不慎中毒，民眾在使用農藥上要特別留意皮膚接觸及誤採誤食，除了施藥後在田地做記號標示外，也可在瓶身或其他地方註記，且最好有2人以上知曉施藥情況，妥善保存農藥。