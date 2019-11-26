親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

MLB／馬林魚正式釋出陳偉殷 經紀公司上工了！

台南紡織廠倉庫火警 打火兄弟滿身棉絮除汙機派上用場

2019-11-26 10:09聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化區一家老字號紡織工廠昨天下午傳出火警，堆放棉絮原料的倉庫冒出濃煙，新化消防分隊接獲報案趕到，連同鄰近支援的新市、南科、大灣和復興共5個消防分隊出動11車30名警義消投入搶救，員工已自行疏散無人受困，但因倉庫內暗看不到起火點，消防人員一邊除煙一邊尋找出火點，逐批翻動棉絮滅火，員工也在外圍用搬運機搬出棉絮，消防人員架設第二水線在外圍滅火，一直到晚上8點30分才撲滅，並警戒到晚間10點多確認未復燃才收隊。

新化消防分隊長邱煥育指出，因是紡織工廠倉庫起火，抵達時未見火光但濃煙很大，看不清楚倉庫內部起火點，一邊用排煙設備，一邊由隊員載上空氣呼吸器進入尋找起火點，要逐一翻起成堆的棉絮再朝內部噴水才能夠將火勢熄滅，在灌救時花比較多時間，工廠員工也駕駛小型堆高機協助將外圍棉絮移出，另一組隊員朝棉絮灌水撲滅，避免火勢延燒，逐一將火勢控制下來。

因是紡織工廠倉庫內，打火兄弟輪流進入長時間搶救，全身都沾滿棉絮，台南市消隊局率全國之先配發給各消防分隊的「消防衣除汙清洗SOP機」，也派上用場，消防人員從火場出來後，用除汙灑水器及風乾設備，將消防衣上的棉絮、煙粒、碳粉塵及有毒微粒等附著物可馬上清洗乾淨，短時間也可讓消防衣乾燥，再進入火場不會全身汙塵及笨重，提高救災的效率。

台南新化一家老字號紡織工廠倉庫火警，因棉絮不斷悶燒，消防人員破壞鐵皮進入救火。記...
台南新化一家老字號紡織工廠倉庫火警，因棉絮不斷悶燒，消防人員破壞鐵皮進入救火。記者吳淑玲／翻攝
分享
台南新化一家老字號紡織工廠倉庫火警，因棉絮不斷悶燒，消防人員展開馬拉松救火。記者...
台南新化一家老字號紡織工廠倉庫火警，因棉絮不斷悶燒，消防人員展開馬拉松救火。記者吳淑玲／翻攝
分享
台南新化一家老字號紡織工廠倉庫火警，因棉絮不斷悶燒，消防人員破壞鐵皮進入救火。記...
台南新化一家老字號紡織工廠倉庫火警，因棉絮不斷悶燒，消防人員破壞鐵皮進入救火。記者吳淑玲／翻攝
分享
台南新化一家老字號紡織工廠倉庫火警，因棉絮不斷悶燒，消防人員展開馬拉松救火。記者...
台南新化一家老字號紡織工廠倉庫火警，因棉絮不斷悶燒，消防人員展開馬拉松救火。記者吳淑玲／翻攝
分享
台南新化一家老字號紡織工廠倉庫火警，因棉絮不斷悶燒，消防人員破壞鐵皮進入救火。記...
台南新化一家老字號紡織工廠倉庫火警，因棉絮不斷悶燒，消防人員破壞鐵皮進入救火。記者吳淑玲／翻攝
分享
台南新化一家老字號紡織工廠倉庫火警，消防人員噴水搶救時全身沾滿棉絮，全新的除汙清...
台南新化一家老字號紡織工廠倉庫火警，消防人員噴水搶救時全身沾滿棉絮，全新的除汙清洗機派上用場洗掉消防衣上的汙塵。記者吳淑玲／翻攝
分享

南科

相關新聞

自家菜園噴農業 家人不知採吃3人中毒

2019-11-26 10:09

自撞墜橋案 死者最後通話「出車禍頭暈暈的」

2019-11-25 23:39

北市男領不到郵局包裹 氣憤潑汽油遭逮

2019-11-26 09:47

影／保護警員處理車禍不被追撞 台中市警局添購這利器

2019-11-26 09:38

台南浪漫海灣 深夜驚見女浮屍

2019-11-26 00:28

飛來橫禍！騎士遭路牌砸中慘死 村長憂鐵管弱不禁風

2019-11-25 22:08

新竹風大？ 大塊路牌掉落砸中等紅燈騎士送醫不治

2019-11-25 21:41

男女開車上山採草藥 停路邊休息卻連人帶車掉下山坡

2019-11-25 20:50

男女深坑路邊聊天卻連車滑落半山腰 1人無生命跡象

2019-11-25 19:51

影／18歲姐載4歲弟買鹽酥雞 重撞路邊貨車尾雙亡

2019-11-25 19:51

越南丈夫遊台中耳朵發紫 到院前無呼吸心跳客死異鄉

2019-11-25 17:11

影／特斯拉自撞案 死者母激動喊「他怎麼可能自殺」

2019-11-25 17:09

大雅鞋廠傳爆炸聲 警消到場滅火財損約1萬元

2019-11-25 16:52

影／中山高客運火燒車猛烈 司機乘客23人幸運逃過一劫

2019-11-25 15:39

泰北高中傳墜樓意外 校方：考試壓力大或精神恍惚不慎

2019-11-25 15:11

泰北高中傳墜樓 學生送醫無大礙、校方將安排輔導

2019-11-25 14:41

國道1北上林口段遊覽車起火 司機乘客及時逃出

2019-11-25 14:30

泰北高中驚傳墜樓！15歲男學生2樓摔到遮雨棚保住一命

2019-11-25 13:28

瘋狗浪再奪命 男釣客台東烏石鼻落海溺斃

2019-11-25 13:27

跟祖母逛花彩節卻走失 暖警護童平安返家

2019-11-25 13:13

豪乳國中妹遭冒名發「中二」文引戰 不想被霸凌怒提告

2019-11-25 13:02

酒「駕」輪椅闖紅燈不爽被叭 路中央扔下老媽衝去打架

2019-11-25 12:58

屏東七旬阿伯好體力 單車往返百公里到高雄找朋友

2019-11-25 12:43

男子凌晨送羊奶遭撞 雙方駕駛皆闖紅燈釀禍

2019-11-25 12:26

鬼門關走一遭！婦人吃壽司噎到 無呼吸心跳近30分救回

2019-11-25 12:23

香港旅客遺失護照 警從55688專線號碼循跡找回

2019-11-25 12:22

目擊國道翻車小女孩爬出車廂 警消家庭即刻救人

2019-11-25 11:57

斗六工廠火警 移工燒燙傷面積38%送醫

2019-11-25 11:23

特斯拉自撞案 華男打電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

2019-11-25 11:13

影／潭子區民宅火警全面燃燒 夫妻不在家幸未釀傷亡

2019-11-25 11:12

萬華老牌仁濟醫院 今早起火被撲滅

2019-11-25 09:43

潭子區民宅清晨火警 濃煙直竄天際全面燃燒

2019-11-25 09:07

男子酒後駕車辯稱沒喝酒 酒測值0.40被法辦

2019-11-25 09:02

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58

男試駕特斯拉離奇墜橋亡 相驗初認死因頭胸重創

2019-11-25 18:11
看更多

熱門文章

新竹風大？ 大塊路牌掉落砸中等紅燈騎士送醫不治

2019-11-25 21:41

影／18歲姐載4歲弟買鹽酥雞 重撞路邊貨車尾雙亡

2019-11-25 19:51

豪乳國中妹遭冒名發「中二」文引戰 不想被霸凌怒提告

2019-11-25 13:02

台中北屯結夥強盜鬧出人命！3嫌疑為搶天珠犯案

2019-11-25 17:20

車主配合「停車請留電話」 他一看擋風玻璃笑傻

2019-11-25 11:57

他深夜回家驚見神壇擺大門 網揭真相超毛

2019-11-25 14:40

斗六工廠火警 移工燒燙傷面積38%送醫

2019-11-25 11:23

佛心夾娃娃機「超低驚喜」 網傻眼直呼：根本超驚嚇吧

2019-11-25 16:26

獨／早預謀搶天珠殺人棄屍？ 台中三匪車內藏新買鐵鏟

2019-11-25 19:49

瘋狗浪再奪命 男釣客台東烏石鼻落海溺斃

2019-11-25 13:27

影／特斯拉自撞案 死者母激動喊「他怎麼可能自殺」

2019-11-25 17:09

他搭車「座位重號」被說搭錯 下車一看秒後悔

2019-11-25 16:12

鬼門關走一遭！婦人吃壽司噎到 無呼吸心跳近30分救回

2019-11-25 12:23

離譜建商施工！租屋處慘被水泥淹 網友驚：這房子廢了

2019-11-26 10:14

父難得下廚竟炒一盤「菜瓜布」網笑噴：滿滿的纖維質

2019-11-25 22:03

飛來橫禍！騎士遭路牌砸中慘死 村長憂鐵管弱不禁風

2019-11-25 22:08

國一林口北上路段客運火燒車 駕駛及乘客逃出

2019-11-25 14:13

學生跑步猝死網友po文怪校方延誤 校方澄清

2019-11-25 17:59

台南浪漫海灣 深夜驚見女浮屍

2019-11-26 00:28

「責任都推我頭上」 連千毅被延押怒提抗告

2019-11-25 16:51

泰北高中驚傳墜樓！15歲男學生2樓摔到遮雨棚保住一命

2019-11-25 13:28

火車撞人拗成人撞車 國民黨團：林佳龍向台中人道歉

2019-11-25 11:15

影／中山高客運火燒車猛烈 司機乘客23人幸運逃過一劫

2019-11-25 15:39

正妹訂餐竟收到外送員「33字簡訊」 驚呼：好恐怖！

2019-11-26 10:17

愛上投資夥伴 男傳簡訊示愛還坦承是第三者

2019-11-26 07:48

平交道意外遭批冷血 台鐵局：林佳龍要求絕不包庇

2019-11-25 14:56

爆漿公社PO女友陰部照 男辯「道德許可」被法官狠打臉

2019-11-25 14:22

泰籍女假觀光真賣淫 被查獲哀求「別告訴我男友」

2019-11-25 13:42

男試駕特斯拉離奇墜橋亡 相驗初認死因頭胸重創

2019-11-25 18:11

遇死劫藝品商綽號「張天珠」 想賣天珠給李連杰夢難圓

2019-11-25 23:29

目擊國道翻車小女孩爬出車廂 警消家庭即刻救人

2019-11-25 11:57

男女深坑路邊聊天卻連車滑落半山腰 1人無生命跡象

2019-11-25 19:51

自撞墜橋案 死者最後通話「出車禍頭暈暈的」

2019-11-25 23:39

女網友深夜摩鐵唱歌飲酒遭性侵 和解後他獲緩刑

2019-11-25 11:56

天母迷魂盜疑薑茶下藥 偷信用卡衝百貨公司刷金項鍊

2019-11-25 15:35

大雅鞋廠傳爆炸聲 警消到場滅火財損約1萬元

2019-11-25 16:52

影／預謀行搶天珠商人 3惡徒持折疊刀強盜殺人

2019-11-25 18:29

屏東七旬阿伯好體力 單車往返百公里到高雄找朋友

2019-11-25 12:43

男女開車上山採草藥 停路邊休息卻連人帶車掉下山坡

2019-11-25 20:50

體育老師看學生嬉鬧 言語辱罵女學生沒教養

2019-11-25 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top