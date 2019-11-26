台南紡織廠倉庫火警 打火兄弟滿身棉絮除汙機派上用場

2019-11-26 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



台南市新化區一家老字號紡織工廠昨天下午傳出火警，堆放棉絮原料的倉庫冒出濃煙，新化消防分隊接獲報案趕到，連同鄰近支援的新市、南科、大灣和復興共5個消防分隊出動11車30名警義消投入搶救，員工已自行疏散無人受困，但因倉庫內暗看不到起火點，消防人員一邊除煙一邊尋找出火點，逐批翻動棉絮滅火，員工也在外圍用搬運機搬出棉絮，消防人員架設第二水線在外圍滅火，一直到晚上8點30分才撲滅，並警戒到晚間10點多確認未復燃才收隊。

新化消防分隊長邱煥育指出，因是紡織工廠倉庫起火，抵達時未見火光但濃煙很大，看不清楚倉庫內部起火點，一邊用排煙設備，一邊由隊員載上空氣呼吸器進入尋找起火點，要逐一翻起成堆的棉絮再朝內部噴水才能夠將火勢熄滅，在灌救時花比較多時間，工廠員工也駕駛小型堆高機協助將外圍棉絮移出，另一組隊員朝棉絮灌水撲滅，避免火勢延燒，逐一將火勢控制下來。