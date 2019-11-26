北市男領不到郵局包裹 氣憤潑汽油遭逮

2019-11-26 09:47 中央社 台北26日電



北市文山區張姓男子昨天因領不到包裹而和郵局員工起爭執，他一時氣憤竟買汽油潑灑在郵局門口，造成路過民眾滑倒，警方獲報將他帶回偵訊，全案依公共危險罪嫌送辦。

位於文山區木新路的文山樟腳里郵局昨天下午4時許竟遭人在門口潑灑汽油，起因竟是31歲張男因領不到包裹，心生不滿便跑去買汽油潑灑在郵局門口，幸未釀禍，但有路人經過時不慎因此滑倒，張男還將對方扶起並致歉。

北市警方獲報後，立即將張男帶回派出所偵訊，全案詢後依公共危險罪嫌送辦。