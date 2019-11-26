影／保護警員處理車禍不被追撞 台中市警局添購這利器

2019-11-26 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



警員處理交通事故時，遭後車追撞造成死傷的意外常引發社會關注，台中市警局為強化警員在第一線執法的安全性，特別在近日購買近兩百組「警報型警示器」，該警示器可放置在警員擺放的交通錐上，與警員身上的警示器連動，只要交通錐被撞倒，警員身上的警示器會同步閃光、聲響，讓警員有多一些反應時間，避免傷亡。台中市警局表示，明年台灣燈會在台中登場，新添購的裝備能讓警員值勤更安全。

台中市警局交通大隊表示，警員在道路上執行各種勤務，時有遭後方來車追撞受傷事件，為強化員警執勤安全及提升交通事故處理品質，交大隊採購192組「警報型警示燈」，發放各外勤交通分隊在處理交通事故時使用，以維護員警執勤時的安全。

台中市警局交大隊長林沐弘長說，交大在交通事故處理的作為不斷創新，除了運用各項科技設備提升交通事故處理品質外，也兼顧執勤員警的安全，因此今年採購192組「警報型警示燈」，目前已分發各外勤交通分隊使用。

林沐弘說，此次採購的「警報型警示燈」可在事故後方適當距離，建立起「交通管制預警系統」無線智慧防護網，在交通錐上放置警報型警示燈。如有車輛撞倒交通錐，警報型警示燈在1秒內就會觸發警報裝置，發出燈光及聲響，同時配掛於員警肩上肩燈也會發出燈光、震動及聲響警報，提醒員警可能有車輛衝撞情形發生，及時反映閃避，避免憾事發生，讓員警多一層保障。