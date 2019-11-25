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員林高職生跑步猝死 校方澄清無延誤害命

2019-11-25 20:02中央社 彰化縣25日電

彰化縣員林市一所高職男學生日前參加跑步測驗時昏倒，送醫不治，事後有網友指控校方延誤處置害命，校方今天提供監視器畫面澄清並強調，救治過程立即且完整，家長也無異議。

　　員林市一所高職某高三男學生11月19日上午參加體育課1600公尺跑步測驗時，跑到第2圈突然昏倒，同學發現立刻通知教師、護理師緊急處置，並由救護車送醫，學生最後仍不治，家屬對死因及校方處置無意見，但卻有網友在社群網站散播不實指控，校方不排除提告。

　　校方今天接受媒體訪問表示，男學生有心血管狹窄病史，當年註冊就是以「病弱生」特殊教育身分入學，11月19日當天參加跑步測驗前，教師詢問學生「身體不舒服可舉手」，不料男學生跑步時卻突然昏倒，校內護理師2分鐘內趕抵進行CPR急救，但生命徵象微弱。

　　對於網路不實指控，校方表示，急救處置過程絕無延誤，學生家長對死因及學校處置流程也無意見，操場有完整錄影畫面可供證實，絕無網路指控所說延誤情形，希望勿再散播謠言造成學校及家屬二次傷害。

　　網友還指出，校園更早之前也發生另一起學生猝死案，校方證實表示，這名新生上暑期輔導課跑操場昏倒，經了解這名新生有心血管疾病，但未主動告知學校，老師當天課前詢問時，這名學生也未反映，家屬事後對意外無異議。

護理師

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