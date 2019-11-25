親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台中3嫌光天化日下行搶 藝品商頭部重創喪命

學生跑步猝死網友po文怪校方延誤 校方澄清

2019-11-25 17:59聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

彰化縣某高職上周某日在體育課進行1600公尺跑步測驗時，一名三年級學生突然倒下，校護和救護人員雖然及時到場急救並送醫，但最後仍宣告不治。有人匿名在社群平台上寫下抱怨文，認為學校處置過慢，今天校方出面澄清，一切都已經盡速處理，該抱怨文內容不實且有害校譽，希望不要再以訛傳訛。

該名自稱校友的網友波文表示，母校短短兩個月內就有兩個學生死亡，其中一個是前幾天發生的，因為自己的妹妹在現場，回家後轉述該名男同學有心臟病，當天該班正在操場上體育課進行1600公尺跑步測驗，鄭姓學生跑到一半倒地，過了「10分鐘」才有別班同學發現，而且該校護士阿姨「又沒來了」，表示自己以前就讀的時候每次去保健室，護士阿姨有一半的機率不在等等。

校長今天出面澄清，表示該名三年級鄭姓學生本身有心血管狹窄症，當年就是以病弱生身分入學，而呂姓體育老師教了鄭姓學生三年，前兩年的跑步檢測鄭姓學生都有參加，且事發當天老師有詢問鄭姓學生身體狀況，鄭姓學生向老師表示可以慢慢跑，所以老師才未阻止。而當天同時間有好幾個班級也在上體育課，操場上很多人，「怎麼可能十分鐘才發現！」

校方提出監視器畫面證明，鄭姓學生跑到一半突然倒地，約10秒鐘就有學生發現並向老師呼救，老師跑過去檢查學生狀況並馬上通知校護、通報119，校護約3分鐘左右趕到現場，立刻進行CPR搶救。前往救護的消防分隊分隊長陳憲儀表示，救護人員到場時校護正在施行CPR，救護人員立即接手並實施AED電擊2次，並緊急送到員林基督教醫院急救，但直到送進醫院時都未恢復生命跡象。

校長表示，今年8月底有一名新生有相同情況，當時正在進行新生輔導課，體育課時也都先問過學生狀況但因為新生尚未註冊，還不了解病史，老師都有提醒同學身體不適不要勉強，但那位學生也是跑到一半猝死，而那位學生也有心血管病史。八月該事件發生後，校方立即加裝了操場邊的監視錄影器，而目前校內僅有宿舍門口設有AED，距離操場約200公尺，校長表示未來將在操場旁邊增設AED，但也強調這次的救護校方一刻都不敢延誤，家屬也都沒有異議，但此事發生，目睹同學都很難過，校方已經安排師生都進行心理輔導或諮商，只希望網路謠言盡快停止。

該名學生在跑步時倒下，校護緊急趕到施作CPR急救，救護人員也盡速到場。記者凌筠婷...
該名學生在跑步時倒下，校護緊急趕到施作CPR急救，救護人員也盡速到場。記者凌筠婷／翻攝
分享

體育CPR

相關新聞

男試駕特斯拉離奇墜橋亡 相驗初認死因頭胸重創

2019-11-25 18:11

大雅鞋廠傳爆炸聲 警消到場滅火財損約1萬元

2019-11-25 16:52

影／中山高客運火燒車猛烈 司機乘客23人幸運逃過一劫

2019-11-25 15:39

泰北高中傳墜樓意外 校方：考試壓力大或精神恍惚不慎

2019-11-25 15:11

泰北高中傳墜樓 學生送醫無大礙、校方將安排輔導

2019-11-25 14:41

國道1北上林口段遊覽車起火 司機乘客及時逃出

2019-11-25 14:30

泰北高中驚傳墜樓！15歲男學生2樓摔到遮雨棚保住一命

2019-11-25 13:28

瘋狗浪再奪命 男釣客台東烏石鼻落海溺斃

2019-11-25 13:27

跟祖母逛花彩節卻走失 暖警護童平安返家

2019-11-25 13:13

豪乳國中妹遭冒名發「中二」文引戰 不想被霸凌怒提告

2019-11-25 13:02

酒「駕」輪椅闖紅燈不爽被叭 路中央扔下老媽衝去打架

2019-11-25 12:58

屏東七旬阿伯好體力 單車往返百公里到高雄找朋友

2019-11-25 12:43

男子凌晨送羊奶遭撞 雙方駕駛皆闖紅燈釀禍

2019-11-25 12:26

鬼門關走一遭！婦人吃壽司噎到 無呼吸心跳近30分救回

2019-11-25 12:23

香港旅客遺失護照 警從55688專線號碼循跡找回

2019-11-25 12:22

目擊國道翻車小女孩爬出車廂 警消家庭即刻救人

2019-11-25 11:57

斗六工廠火警 移工燒燙傷面積38%送醫

2019-11-25 11:23

特斯拉自撞案 華男打電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

2019-11-25 11:13

影／潭子區民宅火警全面燃燒 夫妻不在家幸未釀傷亡

2019-11-25 11:12

萬華老牌仁濟醫院 今早起火被撲滅

2019-11-25 09:43

潭子區民宅清晨火警 濃煙直竄天際全面燃燒

2019-11-25 09:07

男子酒後駕車辯稱沒喝酒 酒測值0.40被法辦

2019-11-25 09:02

新住民直播賣假貨？「助創業，政府需更多輔導」

2019-11-25 01:25

新住民直播賣假貨？「賣同鄉，沒有想像中好賺」

2019-11-25 01:25

假貨新市集 隱身新住民直播圈

2019-11-25 01:25

特斯拉駕駛墜橋亡…誤認邊坡？恍神失足？疑點太多

2019-11-25 00:52

特斯拉試車自撞 駕駛下車後…墜橋亡

2019-11-25 00:45

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

半聯結車翻覆 乳品散落國道 綿延50公尺

2019-11-25 00:38

喝醉踹倒、毀損30輛汽機車 酒醒後…傻了

2019-11-25 00:33

女騎士險遭聯結車撞上 幸好僅手腳擦挫傷

2019-11-25 00:22

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

八旬老婦又二度深夜路口徘徊 遇上同個暖警伸援手

2019-11-24 21:45

影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15

3歲童吃午餐疑嗆到窒息 搶救10天仍不治

2019-11-24 18:50

登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37

北市警路檢遭通緝犯駕車衝撞 開槍打中車牌緝捕中

2019-11-24 17:05

神轎「跳車」掉國1楠梓段 網驚：神明要不開心了

2019-11-24 16:33

汽車衝撞停等紅綠燈機車 5名傷者送醫

2019-11-24 16:05
看更多

熱門文章

男駕特斯拉自撞後摔橋下 業務員痛苦躺病床

2019-11-24 19:40

特斯拉自撞案 華男打電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

2019-11-25 11:13

車主配合「停車請留電話」 他一看擋風玻璃笑傻

2019-11-25 11:57

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

斗六工廠火警 移工燒燙傷面積38%送醫

2019-11-25 11:23

特斯拉死亡車禍業務員左手骨折 襯衫沾血離開醫院

2019-11-24 21:23

豪乳國中妹遭冒名發「中二」文引戰 不想被霸凌怒提告

2019-11-25 13:02

她拜完月老秒遇變態男 報警後劇情神展開

2019-11-25 11:09

潭子區民宅清晨火警 濃煙直竄天際全面燃燒

2019-11-25 09:07

鬼門關走一遭！婦人吃壽司噎到 無呼吸心跳近30分救回

2019-11-25 12:23

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

台中北屯結夥強盜鬧出人命！3嫌疑為搶天珠犯案

2019-11-25 17:20

瘋狗浪再奪命 男釣客台東烏石鼻落海溺斃

2019-11-25 13:27

他搭車「座位重號」被說搭錯 下車一看秒後悔

2019-11-25 16:12

特斯拉駕駛墜橋亡…誤認邊坡？恍神失足？疑點太多

2019-11-25 00:52

影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15

渣人夫塗銷配偶欄 櫃姐淪小三告慘他

2019-11-24 23:41

影／特斯拉自撞案 死者母激動喊「他怎麼可能自殺」

2019-11-25 17:09

他深夜回家驚見神壇擺大門 網揭真相超毛

2019-11-25 14:40

試駕車離奇車禍駕駛身亡 特斯拉公司未回應

2019-11-24 19:00

國一林口北上路段客運火燒車 駕駛及乘客逃出

2019-11-25 14:13

「跟鬼做，我好痛苦」 男子假靈學之名性侵女子判刑

2019-11-25 10:20

泰北高中驚傳墜樓！15歲男學生2樓摔到遮雨棚保住一命

2019-11-25 13:28

假貨新市集 隱身新住民直播圈

2019-11-25 01:25

行人沒走斑馬線被撞死 撞人騎士被判8個月

2019-11-24 20:42

火車撞人拗成人撞車 國民黨團：林佳龍向台中人道歉

2019-11-25 11:15

影／中山高客運火燒車猛烈 司機乘客23人幸運逃過一劫

2019-11-25 15:39

目擊國道翻車小女孩爬出車廂 警消家庭即刻救人

2019-11-25 11:57

平交道車禍逆轉 柵欄故障台鐵道歉

2019-11-25 00:07

佛心夾娃娃機「超低驚喜」 網傻眼直呼：根本超驚嚇吧

2019-11-25 16:26

3歲童吃午餐疑嗆到窒息 搶救10天仍不治

2019-11-24 18:50

泰籍女假觀光真賣淫 被查獲哀求「別告訴我男友」

2019-11-25 13:42

色男不甘心女友分手竟性侵她 法官判刑4年得坐牢

2019-11-24 23:16

國道1北上林口段遊覽車起火 司機乘客及時逃出

2019-11-25 14:30

女網友深夜摩鐵唱歌飲酒遭性侵 和解後他獲緩刑

2019-11-25 11:56

屏東七旬阿伯好體力 單車往返百公里到高雄找朋友

2019-11-25 12:43

爆漿公社PO女友陰部照 男辯「道德許可」被法官狠打臉

2019-11-25 14:22

「責任都推我頭上」 連千毅被延押怒提抗告

2019-11-25 16:51

柵欄已升起...被指貪快 她「身痛心更痛」

2019-11-25 00:10

特斯拉試車自撞 駕駛下車後…墜橋亡

2019-11-25 00:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top