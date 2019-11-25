學生跑步猝死網友po文怪校方延誤 校方澄清

2019-11-25 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



彰化縣某高職上周某日在體育課進行1600公尺跑步測驗時，一名三年級學生突然倒下，校護和救護人員雖然及時到場急救並送醫，但最後仍宣告不治。有人匿名在社群平台上寫下抱怨文，認為學校處置過慢，今天校方出面澄清，一切都已經盡速處理，該抱怨文內容不實且有害校譽，希望不要再以訛傳訛。

該名自稱校友的網友波文表示，母校短短兩個月內就有兩個學生死亡，其中一個是前幾天發生的，因為自己的妹妹在現場，回家後轉述該名男同學有心臟病，當天該班正在操場上體育課進行1600公尺跑步測驗，鄭姓學生跑到一半倒地，過了「10分鐘」才有別班同學發現，而且該校護士阿姨「又沒來了」，表示自己以前就讀的時候每次去保健室，護士阿姨有一半的機率不在等等。

校長今天出面澄清，表示該名三年級鄭姓學生本身有心血管狹窄症，當年就是以病弱生身分入學，而呂姓體育老師教了鄭姓學生三年，前兩年的跑步檢測鄭姓學生都有參加，且事發當天老師有詢問鄭姓學生身體狀況，鄭姓學生向老師表示可以慢慢跑，所以老師才未阻止。而當天同時間有好幾個班級也在上體育課，操場上很多人，「怎麼可能十分鐘才發現！」

校方提出監視器畫面證明，鄭姓學生跑到一半突然倒地，約10秒鐘就有學生發現並向老師呼救，老師跑過去檢查學生狀況並馬上通知校護、通報119，校護約3分鐘左右趕到現場，立刻進行CPR搶救。前往救護的消防分隊分隊長陳憲儀表示，救護人員到場時校護正在施行CPR，救護人員立即接手並實施AED電擊2次，並緊急送到員林基督教醫院急救，但直到送進醫院時都未恢復生命跡象。