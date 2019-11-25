越南丈夫遊台中耳朵發紫 到院前無呼吸心跳客死異鄉

2019-11-25 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



一對越南籍夫妻上周到台中遊玩，原訂明天要返回越南，未料今天清晨越南籍男子向妻子表示「身體不太舒服」，其妻發現他的耳朵發紫，經導遊通報救護車將丈夫送往林新醫院，但過程中該名越南籍男子就無呼吸心跳，經醫院急救後，仍宣告不治，全案今報請檢察官相驗釐清死因。