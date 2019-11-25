嘉縣警局購新車 尚有5成警用車待汰換

2019-11-25 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晴雯 /嘉義縣即時報導



嘉義縣縣長翁章梁上午出席嘉義縣警察局的授車典禮，108年度新購警用巡邏車12部、偵防車2部，總金費1012萬元，均已驗收完畢，翁章梁強調，車輛將全數配發第一線執勤員警使用，成為預防犯罪及為民服務工作重要工具，也可保障員警值勤安全。

警方表示，警用車使用年限滿7年可申請汰換，但經費不足的情況下，警用車汰換順序分別為車輛使用年限滿15年，其次為車輛里程數已滿25萬公里，最後才是車輛使用滿7年且里程數達12.5萬公里。

警方指出，嘉義縣內目前有50多台已滿七年達可汰換標準的警用車，但苦於缺乏經費可汰換，只能加強宣導同仁執勤時，若非遇緊急的狀況，如已知追捕的車輛內嫌疑犯握有槍械或行徑可疑，疑為嫌疑犯，駕駛警用車時盡量不追車，若遇一般交通違規案件，應請求附近巡邏區支援，保持自身及用路人安全。