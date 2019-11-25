親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

23萬倍的好運！花43元買飯糰 順利抱回發票千萬獎金

嘉縣警局購新車 尚有5成警用車待汰換

2019-11-25 16:48聯合報 記者黃晴雯/嘉義縣即時報導

嘉義縣縣長翁章梁上午出席嘉義縣警察局的授車典禮，108年度新購警用巡邏車12部、偵防車2部，總金費1012萬元，均已驗收完畢，翁章梁強調，車輛將全數配發第一線執勤員警使用，成為預防犯罪及為民服務工作重要工具，也可保障員警值勤安全。

警方表示，警用車使用年限滿7年可申請汰換，但經費不足的情況下，警用車汰換順序分別為車輛使用年限滿15年，其次為車輛里程數已滿25萬公里，最後才是車輛使用滿7年且里程數達12.5萬公里。

警方指出，嘉義縣內目前有50多台已滿七年達可汰換標準的警用車，但苦於缺乏經費可汰換，只能加強宣導同仁執勤時，若非遇緊急的狀況，如已知追捕的車輛內嫌疑犯握有槍械或行徑可疑，疑為嫌疑犯，駕駛警用車時盡量不追車，若遇一般交通違規案件，應請求附近巡邏區支援，保持自身及用路人安全。

翁章梁表示，統計嘉義縣警局今年度超過使用年限的警用汽機車均超過5成，縣府雖逐年編列採購警用車輛預算，仍無法補足每年需報廢汰換之警用車輛，此問題已向中央政府反應並積極爭取經費，目前中央政府已規劃將在109、110年度補助各地方政府加速汰換老舊之警用巡邏車及偵防車，盼保障警方生命安全。

嘉義縣警局新購警用巡邏車12部、偵防車2部，盼在明年能全面汰換剩餘5成已滿使用年...
嘉義縣警局新購警用巡邏車12部、偵防車2部，盼在明年能全面汰換剩餘5成已滿使用年限的警用車。記者黃晴雯/翻攝
分享
嘉義縣縣長翁章梁上午出席嘉義縣警察局的授車典禮。記者黃晴雯/翻攝
嘉義縣縣長翁章梁上午出席嘉義縣警察局的授車典禮。記者黃晴雯/翻攝
分享

嘉義翁章梁警察

相關新聞

大雅鞋廠傳爆炸聲 警消到場滅火財損約1萬元

2019-11-25 16:52

外籍移工遭丟包急診室仍不治 警追開車駕駛要查叫車人

2019-11-25 16:50

影／中山高客運火燒車猛烈 司機乘客23人幸運逃過一劫

2019-11-25 15:39

泰北高中傳墜樓意外 校方：考試壓力大或精神恍惚不慎

2019-11-25 15:11

泰北高中傳墜樓 學生送醫無大礙、校方將安排輔導

2019-11-25 14:41

國道1北上林口段遊覽車起火 司機乘客及時逃出

2019-11-25 14:30

泰北高中驚傳墜樓！15歲男學生2樓摔到遮雨棚保住一命

2019-11-25 13:28

瘋狗浪再奪命 男釣客台東烏石鼻落海溺斃

2019-11-25 13:27

跟祖母逛花彩節卻走失 暖警護童平安返家

2019-11-25 13:13

豪乳國中妹遭冒名發「中二」文引戰 不想被霸凌怒提告

2019-11-25 13:02

酒「駕」輪椅闖紅燈不爽被叭 路中央扔下老媽衝去打架

2019-11-25 12:58

屏東七旬阿伯好體力 單車往返百公里到高雄找朋友

2019-11-25 12:43

男子凌晨送羊奶遭撞 雙方駕駛皆闖紅燈釀禍

2019-11-25 12:26

鬼門關走一遭！婦人吃壽司噎到 無呼吸心跳近30分救回

2019-11-25 12:23

香港旅客遺失護照 警從55688專線號碼循跡找回

2019-11-25 12:22

目擊國道翻車小女孩爬出車廂 警消家庭即刻救人

2019-11-25 11:57

斗六工廠火警 移工燒燙傷面積38%送醫

2019-11-25 11:23

特斯拉自撞案 華男打電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

2019-11-25 11:13

影／潭子區民宅火警全面燃燒 夫妻不在家幸未釀傷亡

2019-11-25 11:12

萬華老牌仁濟醫院 今早起火被撲滅

2019-11-25 09:43

潭子區民宅清晨火警 濃煙直竄天際全面燃燒

2019-11-25 09:07

男子酒後駕車辯稱沒喝酒 酒測值0.40被法辦

2019-11-25 09:02

新住民直播賣假貨？「助創業，政府需更多輔導」

2019-11-25 01:25

新住民直播賣假貨？「賣同鄉，沒有想像中好賺」

2019-11-25 01:25

假貨新市集 隱身新住民直播圈

2019-11-25 01:25

特斯拉駕駛墜橋亡…誤認邊坡？恍神失足？疑點太多

2019-11-25 00:52

特斯拉試車自撞 駕駛下車後…墜橋亡

2019-11-25 00:45

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

半聯結車翻覆 乳品散落國道 綿延50公尺

2019-11-25 00:38

喝醉踹倒、毀損30輛汽機車 酒醒後…傻了

2019-11-25 00:33

女騎士險遭聯結車撞上 幸好僅手腳擦挫傷

2019-11-25 00:22

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

八旬老婦又二度深夜路口徘徊 遇上同個暖警伸援手

2019-11-24 21:45

影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15

3歲童吃午餐疑嗆到窒息 搶救10天仍不治

2019-11-24 18:50

登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37

北市警路檢遭通緝犯駕車衝撞 開槍打中車牌緝捕中

2019-11-24 17:05

神轎「跳車」掉國1楠梓段 網驚：神明要不開心了

2019-11-24 16:33

汽車衝撞停等紅綠燈機車 5名傷者送醫

2019-11-24 16:05
看更多

熱門文章

試駕特斯拉國道自撞駕駛墜橋亡 目擊者：他自己掉下

2019-11-24 17:47

男駕特斯拉自撞後摔橋下 業務員痛苦躺病床

2019-11-24 19:40

特斯拉自撞案 華男打電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

2019-11-25 11:13

車主配合「停車請留電話」 他一看擋風玻璃笑傻

2019-11-25 11:57

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

特斯拉死亡車禍業務員左手骨折 襯衫沾血離開醫院

2019-11-24 21:23

斗六工廠火警 移工燒燙傷面積38%送醫

2019-11-25 11:23

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

她拜完月老秒遇變態男 報警後劇情神展開

2019-11-25 11:09

鬼門關走一遭！婦人吃壽司噎到 無呼吸心跳近30分救回

2019-11-25 12:23

潭子區民宅清晨火警 濃煙直竄天際全面燃燒

2019-11-25 09:07

登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37

影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15

渣人夫塗銷配偶欄 櫃姐淪小三告慘他

2019-11-24 23:41

瘋狗浪再奪命 男釣客台東烏石鼻落海溺斃

2019-11-25 13:27

特斯拉駕駛墜橋亡…誤認邊坡？恍神失足？疑點太多

2019-11-25 00:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top