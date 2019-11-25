泰北高中傳墜樓 學生送醫無大礙、校方將安排輔導

2019-11-25 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



台北市士林區泰北高中，今早11時許驚傳墜樓案，一名15歲男學生，從2樓墜落到1樓的遮雨棚，消防人員到場後，男學生受有皮肉傷，意識清楚，並送往新光醫院救治。

泰北高中學務主任邵士原表示，該名學生現在意識清楚，至於為何墜落至一樓，已確定跟外力無關，可能最近考試，壓力比較大，但是否不小心墜落、或個人因素，目前還不確定，校方已安排後續的關懷及輔導。