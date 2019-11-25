親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

國一林口北上路段客運火燒車 駕駛及乘客逃出

2019-11-25 14:13聯合報 記者林文義／台北即時報導

遊覽車起火，消防人員趕到撲救。 圖／擷自國道警影片
遊覽車起火，消防人員趕到撲救。 圖／擷自國道警影片
分享
中山高速公路北上42.3公里林口路段稍早傳出客運火燒車意外，初步消息，駕駛及乘客均已逃出車外，目前在外側路肩待援，詳細原因由國道警方調查處理中。 

國道火燒車林口

相關新聞

泰北高中驚傳墜樓！15歲男學生2樓摔到遮雨棚保住一命

2019-11-25 13:28

豪乳國中妹遭冒名發「中二」文引戰 不想被霸凌怒提告

2019-11-25 13:02

鬼門關走一遭！婦人吃壽司噎到 無呼吸心跳近30分救回

2019-11-25 12:23

目擊國道翻車小女孩爬出車廂 警消家庭即刻救人

2019-11-25 11:57

泰北高中傳墜樓意外 校方：考試壓力大或精神恍惚不慎

2019-11-25 15:11

泰北高中傳墜樓 學生送醫無大礙、校方將安排輔導

2019-11-25 14:41

瘋狗浪再奪命 男釣客台東烏石鼻落海溺斃

2019-11-25 13:27

跟祖母逛花彩節卻走失 暖警護童平安返家

2019-11-25 13:13

酒「駕」輪椅闖紅燈不爽被叭 路中央扔下老媽衝去打架

2019-11-25 12:58

屏東七旬阿伯好體力 單車往返百公里到高雄找朋友

2019-11-25 12:43

男子凌晨送羊奶遭撞 雙方駕駛皆闖紅燈釀禍

2019-11-25 12:26

香港旅客遺失護照 警從55688專線號碼循跡找回

2019-11-25 12:22

斗六工廠火警 移工燒燙傷面積38%送醫

2019-11-25 11:23

特斯拉自撞案 華男打電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

2019-11-25 11:13

影／潭子區民宅火警全面燃燒 夫妻不在家幸未釀傷亡

2019-11-25 11:12

萬華老牌仁濟醫院 今早起火被撲滅

2019-11-25 09:43

潭子區民宅清晨火警 濃煙直竄天際全面燃燒

2019-11-25 09:07

男子酒後駕車辯稱沒喝酒 酒測值0.40被法辦

2019-11-25 09:02

新住民直播賣假貨？「助創業，政府需更多輔導」

2019-11-25 01:25

新住民直播賣假貨？「賣同鄉，沒有想像中好賺」

2019-11-25 01:25

假貨新市集 隱身新住民直播圈

2019-11-25 01:25

特斯拉駕駛墜橋亡…誤認邊坡？恍神失足？疑點太多

2019-11-25 00:52

特斯拉試車自撞 駕駛下車後…墜橋亡

2019-11-25 00:45

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

半聯結車翻覆 乳品散落國道 綿延50公尺

2019-11-25 00:38

喝醉踹倒、毀損30輛汽機車 酒醒後…傻了

2019-11-25 00:33

女騎士險遭聯結車撞上 幸好僅手腳擦挫傷

2019-11-25 00:22

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

八旬老婦又二度深夜路口徘徊 遇上同個暖警伸援手

2019-11-24 21:45

影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15

3歲童吃午餐疑嗆到窒息 搶救10天仍不治

2019-11-24 18:50

登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37

北市警路檢遭通緝犯駕車衝撞 開槍打中車牌緝捕中

2019-11-24 17:05

神轎「跳車」掉國1楠梓段 網驚：神明要不開心了

2019-11-24 16:33

汽車衝撞停等紅綠燈機車 5名傷者送醫

2019-11-24 16:05

交通尖峰時間產婦33周羊水破 警方開巡邏車協助送醫

2019-11-24 15:42

香港夫婦掉手機 靠警方秘錄器畫面尋回

2019-11-24 15:11

酒後比誰朋友多 幫彩券行老闆慶生變全武行

2019-11-24 13:45

93歲年邁老嫗倒地一頭血 龍潭警即刻救援

2019-11-24 13:04
看更多

熱門文章

試駕特斯拉國道自撞駕駛墜橋亡 目擊者：他自己掉下

2019-11-24 17:47

離奇！試駕特斯拉自撞護欄 下車後竟墜橋亡

2019-11-24 16:05

男駕特斯拉自撞後摔橋下 業務員痛苦躺病床

2019-11-24 19:40

特斯拉自撞案 華男打電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

2019-11-25 11:13

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

特斯拉死亡車禍業務員左手骨折 襯衫沾血離開醫院

2019-11-24 21:23

車主配合「停車請留電話」 他一看擋風玻璃笑傻

2019-11-25 11:57

斗六工廠火警 移工燒燙傷面積38%送醫

2019-11-25 11:23

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

她拜完月老秒遇變態男 報警後劇情神展開

2019-11-25 11:09

潭子區民宅清晨火警 濃煙直竄天際全面燃燒

2019-11-25 09:07

鬼門關走一遭！婦人吃壽司噎到 無呼吸心跳近30分救回

2019-11-25 12:23

登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37

影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15

渣人夫塗銷配偶欄 櫃姐淪小三告慘他

2019-11-24 23:41

特斯拉駕駛墜橋亡…誤認邊坡？恍神失足？疑點太多

2019-11-25 00:52

試駕車離奇車禍駕駛身亡 特斯拉公司未回應

2019-11-24 19:00

瘋狗浪再奪命 男釣客台東烏石鼻落海溺斃

2019-11-25 13:27

豪乳國中妹遭冒名發「中二」文引戰 不想被霸凌怒提告

2019-11-25 13:02

行人沒走斑馬線被撞死 撞人騎士被判8個月

2019-11-24 20:42

「跟鬼做，我好痛苦」 男子假靈學之名性侵女子判刑

2019-11-25 10:20

假貨新市集 隱身新住民直播圈

2019-11-25 01:25

神轎「跳車」掉國1楠梓段 網驚：神明要不開心了

2019-11-24 16:33

平交道車禍逆轉 柵欄故障台鐵道歉

2019-11-25 00:07

3歲童吃午餐疑嗆到窒息 搶救10天仍不治

2019-11-24 18:50

國一林口北上路段客運火燒車 駕駛及乘客逃出

2019-11-25 14:13

涉王立強共諜案 中國創新投資主席夫婦移送北檢偵辦

2019-11-25 15:09

目擊國道翻車小女孩爬出車廂 警消家庭即刻救人

2019-11-25 11:57

泰北高中驚傳墜樓！15歲男學生2樓摔到遮雨棚保住一命

2019-11-25 13:28

色男不甘心女友分手竟性侵她 法官判刑4年得坐牢

2019-11-24 23:16

火車撞人拗成人撞車 國民黨團：林佳龍向台中人道歉

2019-11-25 11:15

泰籍女假觀光真賣淫 被查獲哀求「別告訴我男友」

2019-11-25 13:42

機場攔截向心夫婦 調查局：事涉國安，無法對外說明

2019-11-25 15:11

北市警路檢遭通緝犯駕車衝撞 開槍打中車牌緝捕中

2019-11-24 17:05

女網友深夜摩鐵唱歌飲酒遭性侵 和解後他獲緩刑

2019-11-25 11:56

他深夜回家驚見神壇擺大門 網揭真相超毛

2019-11-25 14:40

柯文哲淪綠打手？邱毅不滿遭抹紅憤提告

2019-11-25 11:16

特斯拉試車自撞 駕駛下車後…墜橋亡

2019-11-25 00:45

屏東七旬阿伯好體力 單車往返百公里到高雄找朋友

2019-11-25 12:43

柵欄已升起...被指貪快 她「身痛心更痛」

2019-11-25 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top