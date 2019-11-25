台鐵平交道事故咎責 王明鉅：真是檢修工班的問題嗎

2019-11-25 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



台鐵一列自強號22日晚間撞上一輛小客車，肇因是平交道設備故障導致小客車駕駛誤入，台鐵昨承諾咎責並清查設備。台大醫學院麻醉科教授王明鉅在臉書指出，此事件以證明台鐵日常作業無法預防部分設備故障，這次事件「真的只是檢修電纜工班的問題嗎？」

此次平交道事故大逆轉，外界原本以為是小客車駕駛搶快，後來才確認是平交道系統電纜故障釀禍。王明鉅說，最糟糕的是事實逐漸明朗後，高層官員處理態度。台鐵說要懲處，不知是懲處「負責每月檢查與維修電纜的工班」，還是明知設備老化，卻沒編預算更新設備、提高檢查頻率、檢測方式的長官呢？

王明鉅表示，這次事件顯示「不會造成人員重大傷亡的重要設備」若突然故障，無法經由台鐵的日常作業預防與避免，包括故障後才維修、或一個月一次檢測。

另外，台鐵跟運安會都指此事故並未達到1人死亡或5人受傷，不到啟動運安會獨立調查的標準。王明鉅說，以此不啟動運安會調查完全錯誤，若今天這輛被撞的車是一部載有20人的遊覽車，台鐵平交道「設備老化、電纜絕緣不良」的問題本身有任何改變嗎？

王明鉅說，這次事故沒有人死亡是老天保祐，但事故問題本質可能影響全台灣421座平交道與民眾接觸的第一線設備。這些系統設備不能出一點錯，否則將對民眾生命財產安全造成重大威脅，甚至重大傷害。