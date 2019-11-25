跟祖母逛花彩節卻走失 暖警護童平安返家

2019-11-25 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



9歲黃姓男童跟著祖母，到平鎮區花彩節展區賞花，巡警發現男童騎著單車一直在路上徘徊，詢問才知道跟祖母走失了，撥打家裡電話沒人接聽。當時天亮已晚、車潮又多，警員擔心男童安危，於是騎著機車，沿途護送男童返家。心急如焚的祖母跑到派出所報案，得知孫子已由警員護送平安返家，才鬆了一口氣。

建安派出所副所長洪福麟表示，昨天下午5時許，家住平鎮區平東路黃姓男童，趁著放晴的好天氣，跟著祖母一同到花彩節會場賞花，沒想到花彩節展場擠滿了賞花的人潮，一下子就將祖孫倆人衝散，找不到祖母的黃童，一個人騎著單車，不知所措的在路上徘迴。

所幸建安派出所值勤同仁警員范修瑞機警，發現男童騎著單車，左顧右盼的像是在找尋什麼，詢問得知男童跟一同前來賞花祖母走散，協助撥打電話也無人接聽，考量當時天亮已晚，車潮又多，員警擔心男童安危，於是騎著機車，護送男童返家，家屬見到男童平安歸來，頻頻向員警道謝，祖母在得知孫子平安後，也才放下心中大石。