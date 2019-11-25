酒「駕」輪椅闖紅燈不爽被叭 路中央扔下老媽衝去打架

2019-11-25 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市蘆洲區昨晚因行車糾紛當街爆發肢體衝突，警方獲報趕抵，渾身酒氣的唐姓男子告狀：「他們1車5、6個人，下來3、4個追著我打！」但連路人都看不下去，協助澄清：「是他先口出惡言挑釁辱罵對方！」

本案發生在蘆洲區中正路與正和街口，此處因在湧蓮早市、夜市出入口旁，經常有人車不顧交通號誌違規穿越馬路。警方調查釐清，昨晚7時許，56歲唐姓男子飲酒之後，用輪椅推八旬老母親走斑馬線，從正和街口直行穿越中正路，但是卻闖紅燈。

這時23歲陳男駕駛小轎車搭載24歲廖男行經，發現前方有行人推輪椅闖紅燈緩慢過馬路擋住車道，便按喇叭警示，不料引發56歲唐姓男子不滿，立刻停下腳步暴粗口辱嗆。

2名年輕人不甘受辱衝下車理論，唐男竟把輪椅上的八旬老母直接扔在馬路中央，衝上前繼續出言挑釁辱罵並動手攻擊，雙方當街拉扯扭打，引起許多路人圍觀錄影，也有人幫忙勸架，警方隨後獲報趕抵，唐男嘴角及胸部傷痕累累，急著告狀聲稱被3、4個人圍毆。