親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

涉共諜案 中國創新投資主席來台離境時被法務部調查

對獎囉！108年9-10月統一發票開獎 千萬特獎號碼41482012

男子凌晨送羊奶遭撞 雙方駕駛皆闖紅燈釀禍

2019-11-25 12:26聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄前鎮區中山三路今凌晨發生車禍。陳姓男子騎著機車送羊奶時，遭開著轎車的林姓男子撞上，機車上的羊奶瓶灑落地上，機車零件散落一地，陳男全身多處擦挫傷，送醫後無大礙。

據了解，這起車禍發生在今天凌晨5點20分左右，闖紅燈的陳男（36歲）騎著機車沿著復興三路東向西行駛時，遭開著轎車同樣闖紅燈的林男（20歲）撞上，陳的機車被撞得支離破碎，零件散落一地，就連機車上放置的羊奶的灑落。

警消獲報到場，林男酒測值為零，至於陳男酒測值經抽血檢驗後尚未確定，陳男的機車雖然被撞得支離破碎，但幸好他只受到擦挫傷，送醫後性命無大礙。至於肇事原因，警方釐清中。

高雄前鎮區中山三路今凌晨發生車禍。陳姓男子騎著機車送牛奶時，遭開著轎車的林姓男子...
高雄前鎮區中山三路今凌晨發生車禍。陳姓男子騎著機車送牛奶時，遭開著轎車的林姓男子撞上。記者邱奕能／翻攝
分享
高雄前鎮區中山三路今凌晨發生車禍。陳姓男子騎著機車送牛奶時，遭開著轎車的林姓男子...
高雄前鎮區中山三路今凌晨發生車禍。陳姓男子騎著機車送牛奶時，遭開著轎車的林姓男子撞上。記者邱奕能／翻攝
分享
高雄前鎮區中山三路今凌晨發生車禍。陳姓男子騎著機車送牛奶時，遭開著轎車的林姓男子...
高雄前鎮區中山三路今凌晨發生車禍。陳姓男子騎著機車送牛奶時，遭開著轎車的林姓男子撞上。記者邱奕能／翻攝
分享
高雄前鎮區中山三路今凌晨發生車禍。陳姓男子騎著機車送牛奶時，遭開著轎車的林姓男子...
高雄前鎮區中山三路今凌晨發生車禍。陳姓男子騎著機車送牛奶時，遭開著轎車的林姓男子撞上。記者邱奕能／翻攝
分享

車禍

相關新聞

目擊國道翻車小女孩爬出車廂 警消家庭即刻救人

2019-11-25 11:57

特斯拉自撞案 華男打電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

2019-11-25 11:13

鬼門關走一遭！婦人吃壽司噎到 無呼吸心跳近30分救回

2019-11-25 12:23

泰北高中驚傳墜樓！15歲男學生2樓摔到遮雨棚保住一命

2019-11-25 13:28

瘋狗浪再奪命 男釣客台東烏石鼻落海溺斃

2019-11-25 13:27

台鐵平交道事故咎責 王明鉅：真是檢修工班的問題嗎

2019-11-25 13:21

豪乳國中妹遭冒名發文 不想被霸凌怒提告

2019-11-25 13:02

酒「駕」輪椅闖紅燈不爽被叭 路中央扔下老媽衝去打架

2019-11-25 12:58

屏東七旬阿伯好體力 單車往返百公里到高雄找朋友

2019-11-25 12:43

香港旅客遺失護照 警從55688專線號碼循跡找回

2019-11-25 12:22

斗六工廠火警 移工燒燙傷面積38%送醫

2019-11-25 11:23

影／潭子區民宅火警全面燃燒 夫妻不在家幸未釀傷亡

2019-11-25 11:12

萬華老牌仁濟醫院 今早起火被撲滅

2019-11-25 09:43

潭子區民宅清晨火警 濃煙直竄天際全面燃燒

2019-11-25 09:07

男子酒後駕車辯稱沒喝酒 酒測值0.40被法辦

2019-11-25 09:02

新住民直播賣假貨？「助創業，政府需更多輔導」

2019-11-25 01:25

新住民直播賣假貨？「賣同鄉，沒有想像中好賺」

2019-11-25 01:25

假貨新市集 隱身新住民直播圈

2019-11-25 01:25

特斯拉駕駛墜橋亡…誤認邊坡？恍神失足？疑點太多

2019-11-25 00:52

特斯拉試車自撞 駕駛下車後…墜橋亡

2019-11-25 00:45

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

半聯結車翻覆 乳品散落國道 綿延50公尺

2019-11-25 00:38

喝醉踹倒、毀損30輛汽機車 酒醒後…傻了

2019-11-25 00:33

女騎士險遭聯結車撞上 幸好僅手腳擦挫傷

2019-11-25 00:22

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

八旬老婦又二度深夜路口徘徊 遇上同個暖警伸援手

2019-11-24 21:45

影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15

3歲童吃午餐疑嗆到窒息 搶救10天仍不治

2019-11-24 18:50

登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37

北市警路檢遭通緝犯駕車衝撞 開槍打中車牌緝捕中

2019-11-24 17:05

神轎「跳車」掉國1楠梓段 網驚：神明要不開心了

2019-11-24 16:33

汽車衝撞停等紅綠燈機車 5名傷者送醫

2019-11-24 16:05

交通尖峰時間產婦33周羊水破 警方開巡邏車協助送醫

2019-11-24 15:42

香港夫婦掉手機 靠警方秘錄器畫面尋回

2019-11-24 15:11

酒後比誰朋友多 幫彩券行老闆慶生變全武行

2019-11-24 13:45

93歲年邁老嫗倒地一頭血 龍潭警即刻救援

2019-11-24 13:04

影／躲通緝買米酒遇警盤查 太緊張喝掉半瓶米酒壯膽

2019-11-24 12:47

八里台15線2貨車追撞 1人受困獲救

2019-11-24 12:29

振興醫院急診醫師遭恐嚇 病人：包紅包給我

2019-11-24 12:04
看更多

熱門文章

國1汐止段特斯拉撞橋墩 駕駛飛出車外掉下橋摔死

2019-11-24 14:45

試駕特斯拉國道自撞駕駛墜橋亡 目擊者：他自己掉下

2019-11-24 17:47

離奇！試駕特斯拉自撞護欄 下車後竟墜橋亡

2019-11-24 16:05

影／台中平交道事故 女救護志工：被誣指擅闖身痛心更痛

2019-11-24 15:18

男駕特斯拉自撞後摔橋下 業務員痛苦躺病床

2019-11-24 19:40

特斯拉自撞案 華男打電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

2019-11-25 11:13

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

特斯拉死亡車禍業務員左手骨折 襯衫沾血離開醫院

2019-11-24 21:23

斗六工廠火警 移工燒燙傷面積38%送醫

2019-11-25 11:23

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

她拜完月老秒遇變態男 報警後劇情神展開

2019-11-25 11:09

車主配合「停車請留電話」 他一看擋風玻璃笑傻

2019-11-25 11:57

潭子區民宅清晨火警 濃煙直竄天際全面燃燒

2019-11-25 09:07

影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15

渣人夫塗銷配偶欄 櫃姐淪小三告慘他

2019-11-24 23:41

登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37

特斯拉駕駛墜橋亡…誤認邊坡？恍神失足？疑點太多

2019-11-25 00:52

試駕車離奇車禍駕駛身亡 特斯拉公司未回應

2019-11-24 19:00

安排的？緝毒組長詐獎金被判刑 毒販卻2度逆轉變無罪

2019-11-24 14:01

鬼門關走一遭！婦人吃壽司噎到 無呼吸心跳近30分救回

2019-11-25 12:23

行人沒走斑馬線被撞死 撞人騎士被判8個月

2019-11-24 20:42

神轎「跳車」掉國1楠梓段 網驚：神明要不開心了

2019-11-24 16:33

平交道車禍逆轉 柵欄故障台鐵道歉

2019-11-25 00:07

「跟鬼做，我好痛苦」 男子假靈學之名性侵女子判刑

2019-11-25 10:20

3歲童吃午餐疑嗆到窒息 搶救10天仍不治

2019-11-24 18:50

假貨新市集 隱身新住民直播圈

2019-11-25 01:25

色男不甘心女友分手竟性侵她 法官判刑4年得坐牢

2019-11-24 23:16

豪乳國中妹遭冒名發文 不想被霸凌怒提告

2019-11-25 13:02

目擊國道翻車小女孩爬出車廂 警消家庭即刻救人

2019-11-25 11:57

北市警路檢遭通緝犯駕車衝撞 開槍打中車牌緝捕中

2019-11-24 17:05

瘋狗浪再奪命 男釣客台東烏石鼻落海溺斃

2019-11-25 13:27

火車撞人拗成人撞車 國民黨團：林佳龍向台中人道歉

2019-11-25 11:15

柯文哲淪綠打手？邱毅不滿遭抹紅憤提告

2019-11-25 11:16

女網友深夜摩鐵唱歌飲酒遭性侵 和解後他獲緩刑

2019-11-25 11:56

特斯拉試車自撞 駕駛下車後…墜橋亡

2019-11-25 00:45

柵欄已升起...被指貪快 她「身痛心更痛」

2019-11-25 00:10

萬華老牌仁濟醫院 今早起火被撲滅

2019-11-25 09:43

「詐緝毒獎金」案 毒販無罪 調查官判刑被冤枉？

2019-11-25 01:04

女騎士險遭聯結車撞上 幸好僅手腳擦挫傷

2019-11-25 00:22

新住民直播賣假貨？「賣同鄉，沒有想像中好賺」

2019-11-25 01:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top