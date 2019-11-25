男子凌晨送羊奶遭撞 雙方駕駛皆闖紅燈釀禍

2019-11-25 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



高雄前鎮區中山三路今凌晨發生車禍。陳姓男子騎著機車送羊奶時，遭開著轎車的林姓男子撞上，機車上的羊奶瓶灑落地上，機車零件散落一地，陳男全身多處擦挫傷，送醫後無大礙。

據了解，這起車禍發生在今天凌晨5點20分左右，闖紅燈的陳男（36歲）騎著機車沿著復興三路東向西行駛時，遭開著轎車同樣闖紅燈的林男（20歲）撞上，陳的機車被撞得支離破碎，零件散落一地，就連機車上放置的羊奶的灑落。