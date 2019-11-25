鬼門關走一遭！婦人吃壽司噎到 無呼吸心跳近30分救回

2019-11-25 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義市即時報導



嘉義市李姓婦人昨晚逛夜市，吃壽司噎到昏倒，家屬通報119救護，119線上派遣員先透過線上，指導夜市路人CPR施救，救護員到場後發現李婦異物太深入無法排除，已失去呼吸心跳，除持續CPR也立即送醫急救，到院後醫師先將異物夾出、注射藥物，李婦失去生命近30分鐘後終恢復生命徵象，現住內科加護病房觀察治療。

嘉義市消防局湖內分隊於昨晚7時58分接獲通報，指稱博愛路二段夜市有人昏倒，立即派遣隊員吳明學、李彥璋、志工項錦宜出勤。救護人車到達現場後，發現64歲李婦躺臥地上，旁邊1名年輕女性正在依119派遣員線上指導實施DACPR，現場圍觀人潮眾多，李婦丈夫說明，李婦因吃壽司時噎到、不久即倒下。

吳明學表示，救護人員現場試著清除異物，經評估仍無適當呼吸及脈搏，立即操作CPR並貼上自動體外心臟電擊器但不建議電擊，隨即架設自動心肺復甦機持續實施CPR，並建議家屬送往就近醫院搶救。

李婦被送往台中榮民總醫院嘉義分院急救，到院時雖已失去生命徵象，醫師陳璿羽立即將李口內噎住的壽司等物夾出，並注射藥物後，李婦於晚間8時26分恢復心跳。