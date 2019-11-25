香港旅客遺失護照 警從55688專線號碼循跡找回

2019-11-25 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



一對香港籍情侶，來台自助旅行及參加友人婚宴，不小心把護照、手機掉落計程車上。龍潭警方鍥而不捨的循跡，順利找回他們遺失的貴重物品。圖／龍潭警分局提供 分享 facebook 來自香港25歲陳姓男子偕同23歲林姓女友，來台灣自助旅遊及參加友人婚宴，昨晚從台北搭乘計程車，到桃園市龍潭區準備要到婚宴會場，卻將護照證件及手機，遺忘在搭乘計程車上。

警方從林女口袋掉落超商購物發票，從超商監視器查計程車車牌未果，卻從陳男口中無意念出的「55688」的叫車專線號碼，順利透過客服聯絡到司機，並送回他們遺失的護照及手機。

龍潭警分局中興派出所副所長林榮裕及警員董倢亨，見年輕情侶神情焦急地，先安撫他們情緒後，警方正愁該從何找起，此時林女突然在口袋掉出一張購物發票。

眼尖的員警發現詢問，得知他們搭乘計程車途中有到超商購物，隨即到發票上的大溪區員林路超商店家調閱監視器，但超商監視器影像只有情侶進入超商影像，沒有攝錄到計程車的畫面，一時又斷了線索。

龍潭警方仍不放棄任何跡證，詢問香港男女前往的婚宴會場位置，持續調閱沿路監視器，正當一籌莫展時，香港籍的陳男口中念念有詞，此時警員董倢亨在旁正在調閱監視器，原以為是男子是失落的在祈禱，但仔細聆聽後，隱約聽到了「55688」的數字。

陳男原本說不出，他們是搭乘哪家計程車的相關資料，但這組計程車客服專線號碼，讓警方有了線索，燃起了找尋信心，隨即與該計程車行客服電話詢問，終於循線通知到計程車駕駛。

警方告知司機，有外籍遊客不慎將護照證件及手機遺忘在車上，司機也在晚間9時許，將護照及手機，從台北帶到派出所送還給遊客。香港情侶2人，頻頻鞠躬感謝台灣警察的熱心協助。