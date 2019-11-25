目擊國道翻車小女孩爬出車廂 警消家庭即刻救人

2019-11-25 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄國道十號前天發生載運砂石的小貨車自撞翻覆，退休的鐵路警察楊仲庭正好經過目擊，發現一名小女孩試圖爬出車外，他趕緊與也從事警消的兒女下車分頭救援，幸好小貨車內2人都沒大礙；楊事後把行車記錄器畫面PO網、仿照以往警方描述處理事故的經過，令網友大讚「好熱血的一家人，專業！」。

國道警第五大隊表示，前天中午11點52分獲報國道10號東向2.1公里處有翻車事故，警消趕抵時何姓男駕駛（40歲）及何姓女兒（5歲）已經脫困，沒明顯外傷，何姓男子告知不用送醫，也向警方透露，不知為何失控，導致先撞擊內側護欄後翻覆。

剛好行經該路段的楊仲庭指出，當時一家人開車到高鐵左營站接竹市消防局服務的小兒子休假回家，回程路途發現一輛小貨車180度翻覆橫躺在內側車道上，現場無警告標誌，趨近一看，發現有一女童正試圖爬出車廂，兒子立馬下車，與路人合力將小女孩及駕駛救出，在北市警局擔任警務員的女兒負責現場蒐證，他和妻子負責放置警告標誌、報案。

楊仲庭將這段過程以「國道翻車事故聯合救援」標題在臉書貼文、附上行車記錄器畫面，也說「好里加在，駕駛與小女孩父女僅輕微擦傷，真是老天保佑！」，最後還不忘打趣說「任務結束後，趕快回家煮飯，不然勒！」。