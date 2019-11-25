萬華老牌仁濟醫院 今早起火被撲滅

2019-11-25 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／即時報導



今天早上9點11分，台北市萬華區廣州街仁濟醫院8樓遭人報案冒煙，懷疑有火警發生，醫院趕緊疏散人員，並在各樓層層確認疏散情形，目前到院消防員已撲滅火勢，但為防意外，仍在現場檢視，初步查看，廁所排風機燒損，至於疏散多少人，目前還在統計中。