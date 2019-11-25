女騎士險遭聯結車撞上 幸好僅手腳擦挫傷

2019-11-25 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／即時報導



黃姓女子騎機車在高雄小港區沿海一路與開著聯結車的吳姓男子發生擦撞，所幸黃女僅有左手、左腳擦挫傷，送醫後無大礙。但危險情節，仍讓人捏了一把冷汗。

據了解，23日下午3點10分時，黃女騎著機車正在康莊路待轉區由東向西行駛，因黃女搶快，未等燈號轉換時就先起步，這時，開著聯結車的吳姓男子剛好從沿海一路由北向南中間快車道行駛而來，看見黃女立即煞車。