親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

女騎士險遭聯結車撞上 幸好僅手腳擦挫傷

2019-11-25 00:22聯合報 記者邱奕能／即時報導

黃姓女子騎機車在高雄小港區沿海一路與開著聯結車的吳姓男子發生擦撞，所幸黃女僅有左手、左腳擦挫傷，送醫後無大礙。但危險情節，仍讓人捏了一把冷汗。

據了解，23日下午3點10分時，黃女騎著機車正在康莊路待轉區由東向西行駛，因黃女搶快，未等燈號轉換時就先起步，這時，開著聯結車的吳姓男子剛好從沿海一路由北向南中間快車道行駛而來，看見黃女立即煞車。

所幸聯結車有先行煞車未直接撞上她，但雙方車輛還是發生擦撞。警方到場，與消防救護員一起將黃女送醫，她僅左手、左腳有擦、挫傷，性命無大礙。至於究竟是誰搶快、或者是否有闖紅燈情事，肇事原因警方釐清中。

黃姓女子騎機車行經高雄小港區時，因貪快起步與開著聯結車的吳姓男子發生擦撞，所幸黃...
黃姓女子騎機車行經高雄小港區時，因貪快起步與開著聯結車的吳姓男子發生擦撞，所幸黃女僅有左手、左腳擦挫傷，送醫後無大礙。記者邱奕能／翻攝
分享

救護員車道

相關新聞

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

八旬老婦又二度深夜路口徘徊 遇上同個暖警伸援手

2019-11-24 21:45

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37

神轎「跳車」掉國1楠梓段 網驚：神明要不開心了

2019-11-24 16:33

汽車衝撞停等紅綠燈機車 5名傷者送醫

2019-11-24 16:05

交通尖峰時間產婦33周羊水破 警方開巡邏車協助送醫

2019-11-24 15:42

香港夫婦掉手機 靠警方秘錄器畫面尋回

2019-11-24 15:11

酒後比誰朋友多 幫彩券行老闆慶生變全武行

2019-11-24 13:45

93歲年邁老嫗倒地一頭血 龍潭警即刻救援

2019-11-24 13:04

八里台15線2貨車追撞 1人受困獲救

2019-11-24 12:29

振興醫院急診醫師遭恐嚇 病人：包紅包給我

2019-11-24 12:04

影／BMW車違規占車道 車主不爽嗆警：我住這

2019-11-24 11:59

海巡抓到男遊客保育區捕海膽、硨磲貝 最重可罰15萬元

2019-11-24 11:45

醉後踹倒、毀損30輛汽機車 酒醒後男子後悔了

2019-11-24 11:43

車禍要賠卻避不見面 今凌晨雙方咖啡店打群架

2019-11-24 11:41

影／機車倒地波及百萬BMW 兩騎士面面相覷「誰要賠」

2019-11-24 11:26

竹縣自行車車禍案件增 肇因來自未注意車前狀態

2019-11-24 11:26

超萌「柴柴」走失她心急如焚 暖警靈機一動上網找到了

2019-11-24 10:38

台主注意！賊偷娃娃機商品 居然還有這招

2019-11-24 09:06

半聯結車清晨翻覆乳品散落 國道1造橋南北交通受影響

2019-11-24 07:53

瀕絕保育類江豚 陳屍苗栗海岸

2019-11-23 23:47

輾死少年下車查看 遊覽車司機又被機車撞

2019-11-23 23:37

貨櫃車從汐止路旁開出 機車騎士撞上傷重身亡

2019-11-23 22:15

參加日本健走團4星飯店住到吸菸房 想顧健康卻變夢魘

2019-11-23 21:18

永和竊賊叼菸故作輕鬆 順手牽走價值4萬元單車順利逃逸

2019-11-23 20:03

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58
看更多

熱門文章

國1汐止段特斯拉撞橋墩 駕駛飛出車外掉下橋摔死

2019-11-24 14:45

平交道車禍大逆轉！ 台鐵局道歉並坦承故障

2019-11-24 08:14

試駕特斯拉國道自撞駕駛墜橋亡 目擊者：他自己掉下

2019-11-24 17:47

離奇！試駕特斯拉自撞護欄 下車後竟墜橋亡

2019-11-24 16:05

影／台中平交道事故 女救護志工：被誣指擅闖身痛心更痛

2019-11-24 15:18

影／台中平交道事故逆轉 台鐵致歉：遮斷機電纜老化釀禍

2019-11-24 11:02

男駕特斯拉自撞後摔橋下 業務員痛苦躺病床

2019-11-24 19:40

平交道車禍大逆轉！5290人誤點超過45分台鐵全賠

2019-11-24 12:07

半聯結車清晨翻覆乳品散落 國道1造橋南北交通受影響

2019-11-24 07:53

振興醫院急診醫師遭恐嚇 病人：包紅包給我

2019-11-24 12:04

特斯拉死亡車禍業務員左手骨折 襯衫沾血離開醫院

2019-11-24 21:23

影／機車倒地波及百萬BMW 兩騎士面面相覷「誰要賠」

2019-11-24 11:26

影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15

影／逆轉！台中鐵道車禍 不是駕駛闖平交道

2019-11-24 13:01

海巡抓到男遊客保育區捕海膽、硨磲貝 最重可罰15萬元

2019-11-24 11:45

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

安排的？緝毒組長詐獎金被判刑 毒販卻2度逆轉變無罪

2019-11-24 14:01

平交道故障釀車禍 學者：台鐵硬體設備應全面檢視

2019-11-24 10:35

影／BMW車違規占車道 車主不爽嗆警：我住這

2019-11-24 11:59

登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37

試駕車離奇車禍駕駛身亡 特斯拉公司未回應

2019-11-24 19:00

台鐵平交道設備故障釀禍 運安會：將列觀察清單

2019-11-24 13:10

從小由母親養大 兒拒付失智老父扶養費

2019-11-24 09:10

全面檢查421個平交道電纜系統 台鐵：一定咎責

2019-11-24 11:47

神轎「跳車」掉國1楠梓段 網驚：神明要不開心了

2019-11-24 16:33

3歲童吃午餐疑嗆到窒息 搶救10天仍不治

2019-11-24 18:50

行人沒走斑馬線被撞死 撞人騎士被判8個月

2019-11-24 20:42

台主注意！賊偷娃娃機商品 居然還有這招

2019-11-24 09:06

超萌「柴柴」走失她心急如焚 暖警靈機一動上網找到了

2019-11-24 10:38

平交道故障釀意外 學者：台鐵硬體系統應全面體檢

2019-11-24 13:02

平交道號誌異常險害命 中市府：台鐵應負責並全面檢修

2019-11-24 12:18

北市警路檢遭通緝犯駕車衝撞 開槍打中車牌緝捕中

2019-11-24 17:05

影／躲通緝買米酒遇警盤查 太緊張喝掉半瓶米酒壯膽

2019-11-24 12:47

渣人夫塗銷配偶欄 櫃姐淪小三告慘他

2019-11-24 23:41

色男不甘心女友分手竟性侵她 法官判刑4年得坐牢

2019-11-24 23:16

香港夫婦掉手機 靠警方秘錄器畫面尋回

2019-11-24 15:11

醉後踹倒、毀損30輛汽機車 酒醒後男子後悔了

2019-11-24 11:43

汽車衝撞停等紅綠燈機車 5名傷者送醫

2019-11-24 16:05

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

車禍要賠卻避不見面 今凌晨雙方咖啡店打群架

2019-11-24 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top