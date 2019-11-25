特斯拉駕駛墜橋亡…誤認邊坡？恍神失足？疑點太多

華姓駕駛為何會墜橋身亡，資深警察都覺得「太奇怪」。 記者柯毓庭／翻攝 分享 facebook

華姓男子昨天下午試駕特斯拉轎車不明原因失控自撞，事後墜橋身亡，目擊者指證華男是自行爬過護欄墜落；案件從車禍到墜橋有諸多疑點，連資深警察都覺得「太奇怪」，華男是否恍神失足？下車前曾打了一通電話有沒有關聯，檢警都列為追查重點。

警方指出，特斯拉車輛有自動駕駛功能，當時是否開啟也影響車禍原因，警方已通和特斯拉總公司，將由技術人員分析釐清。

有員警認為，高速公路上因常發生「二次車禍」，國道警方曾大力宣導民眾在車禍發生後，如果護欄旁有邊坡，應立即跨越護欄後站在相對安全的邊坡上待援；華男當時已獲救，卻急於跑回內側護欄爬過欄杆，不能排除他因車禍後頭暈失去方向感，誤以為護欄是中央分隔島而跨越，意外墜橋。

根據目擊者說法，當時車子自撞後還翻轉一圈才停止，撞擊猛烈，傷者的確可能造成不可預測的損傷。

另獲救的營業員李姓男子證稱，車禍發生時三人意識都還算清醒，華男由路過民眾救出，還先打了一通電話，這通電話的聯絡人是誰，通話內容為何？是否與墜橋原因有關，列重點追查方向之一。

警方說，在相驗程序前，也不排除華男生前飲酒或服藥，這些都可能和事故原因有關，須抽血檢驗。另外車上三人是否有口角糾紛，華男近日有無難關，都要再調閱監視並通知相關證人，逐一追查。