親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

特斯拉駕駛墜橋亡…誤認邊坡？恍神失足？疑點太多

2019-11-25 00:52聯合報 記者柯毓庭林昭彰／新北報導

華姓駕駛為何會墜橋身亡，資深警察都覺得「太奇怪」。 記者柯毓庭／翻攝
華姓駕駛為何會墜橋身亡，資深警察都覺得「太奇怪」。 記者柯毓庭／翻攝
分享

華姓男子昨天下午試駕特斯拉轎車不明原因失控自撞，事後墜橋身亡，目擊者指證華男是自行爬過護欄墜落；案件從車禍到墜橋有諸多疑點，連資深警察都覺得「太奇怪」，華男是否恍神失足？下車前曾打了一通電話有沒有關聯，檢警都列為追查重點。

警方指出，特斯拉車輛有自動駕駛功能，當時是否開啟也影響車禍原因，警方已通和特斯拉總公司，將由技術人員分析釐清。

有員警認為，高速公路上因常發生「二次車禍」，國道警方曾大力宣導民眾在車禍發生後，如果護欄旁有邊坡，應立即跨越護欄後站在相對安全的邊坡上待援；華男當時已獲救，卻急於跑回內側護欄爬過欄杆，不能排除他因車禍後頭暈失去方向感，誤以為護欄是中央分隔島而跨越，意外墜橋。

根據目擊者說法，當時車子自撞後還翻轉一圈才停止，撞擊猛烈，傷者的確可能造成不可預測的損傷。

另獲救的營業員李姓男子證稱，車禍發生時三人意識都還算清醒，華男由路過民眾救出，還先打了一通電話，這通電話的聯絡人是誰，通話內容為何？是否與墜橋原因有關，列重點追查方向之一。

警方說，在相驗程序前，也不排除華男生前飲酒或服藥，這些都可能和事故原因有關，須抽血檢驗。另外車上三人是否有口角糾紛，華男近日有無難關，都要再調閱監視並通知相關證人，逐一追查。

車禍特斯拉警察

相關新聞

假貨新市集 隱身新住民直播圈

2019-11-25 01:25

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

女騎士險遭聯結車撞上 幸好僅手腳擦挫傷

2019-11-25 00:22

新住民直播賣假貨？「助創業，政府需更多輔導」

2019-11-25 01:25

新住民直播賣假貨？「賣同鄉，沒有想像中好賺」

2019-11-25 01:25

特斯拉試車自撞 駕駛下車後…墜橋亡

2019-11-25 00:45

半聯結車翻覆 乳品散落國道 綿延50公尺

2019-11-25 00:38

喝醉踹倒、毀損30輛汽機車…酒醒後悔了

2019-11-25 00:33

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

八旬老婦又二度深夜路口徘徊 遇上同個暖警伸援手

2019-11-24 21:45

影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15

3歲童吃午餐疑嗆到窒息 搶救10天仍不治

2019-11-24 18:50

登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37

北市警路檢遭通緝犯駕車衝撞 開槍打中車牌緝捕中

2019-11-24 17:05

神轎「跳車」掉國1楠梓段 網驚：神明要不開心了

2019-11-24 16:33

汽車衝撞停等紅綠燈機車 5名傷者送醫

2019-11-24 16:05

交通尖峰時間產婦33周羊水破 警方開巡邏車協助送醫

2019-11-24 15:42

香港夫婦掉手機 靠警方秘錄器畫面尋回

2019-11-24 15:11

酒後比誰朋友多 幫彩券行老闆慶生變全武行

2019-11-24 13:45

93歲年邁老嫗倒地一頭血 龍潭警即刻救援

2019-11-24 13:04

影／躲通緝買米酒遇警盤查 太緊張喝掉半瓶米酒壯膽

2019-11-24 12:47

八里台15線2貨車追撞 1人受困獲救

2019-11-24 12:29

振興醫院急診醫師遭恐嚇 病人：包紅包給我

2019-11-24 12:04

影／BMW車違規占車道 車主不爽嗆警：我住這

2019-11-24 11:59

海巡抓到男遊客保育區捕海膽、硨磲貝 最重可罰15萬元

2019-11-24 11:45

車禍要賠卻避不見面 今凌晨雙方咖啡店打群架

2019-11-24 11:41

影／機車倒地波及百萬BMW 兩騎士面面相覷「誰要賠」

2019-11-24 11:26

竹縣自行車車禍案件增 肇因來自未注意車前狀態

2019-11-24 11:26

超萌「柴柴」走失她心急如焚 暖警靈機一動上網找到了

2019-11-24 10:38

台主注意！賊偷娃娃機商品 居然還有這招

2019-11-24 09:06

輾死少年下車查看 遊覽車司機又被機車撞

2019-11-23 23:37

貨櫃車從汐止路旁開出 機車騎士撞上傷重身亡

2019-11-23 22:15

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58

特斯拉死亡車禍業務員左手骨折 襯衫沾血離開醫院

2019-11-24 21:23

男駕特斯拉自撞後摔橋下 業務員痛苦躺病床

2019-11-24 19:40

試駕車離奇車禍駕駛身亡 特斯拉公司未回應

2019-11-24 19:00

試駕特斯拉國道自撞駕駛墜橋亡 目擊者：他自己掉下

2019-11-24 17:47
看更多

熱門文章

國1汐止段特斯拉撞橋墩 駕駛飛出車外掉下橋摔死

2019-11-24 14:45

平交道車禍大逆轉！ 台鐵局道歉並坦承故障

2019-11-24 08:14

試駕特斯拉國道自撞駕駛墜橋亡 目擊者：他自己掉下

2019-11-24 17:47

離奇！試駕特斯拉自撞護欄 下車後竟墜橋亡

2019-11-24 16:05

影／台中平交道事故 女救護志工：被誣指擅闖身痛心更痛

2019-11-24 15:18

影／台中平交道事故逆轉 台鐵致歉：遮斷機電纜老化釀禍

2019-11-24 11:02

男駕特斯拉自撞後摔橋下 業務員痛苦躺病床

2019-11-24 19:40

平交道車禍大逆轉！5290人誤點超過45分台鐵全賠

2019-11-24 12:07

特斯拉死亡車禍業務員左手骨折 襯衫沾血離開醫院

2019-11-24 21:23

半聯結車清晨翻覆乳品散落 國道1造橋南北交通受影響

2019-11-24 07:53

振興醫院急診醫師遭恐嚇 病人：包紅包給我

2019-11-24 12:04

影／機車倒地波及百萬BMW 兩騎士面面相覷「誰要賠」

2019-11-24 11:26

影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

影／逆轉！台中鐵道車禍 不是駕駛闖平交道

2019-11-24 13:01

海巡抓到男遊客保育區捕海膽、硨磲貝 最重可罰15萬元

2019-11-24 11:45

安排的？緝毒組長詐獎金被判刑 毒販卻2度逆轉變無罪

2019-11-24 14:01

平交道故障釀車禍 學者：台鐵硬體設備應全面檢視

2019-11-24 10:35

影／BMW車違規占車道 車主不爽嗆警：我住這

2019-11-24 11:59

登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37

試駕車離奇車禍駕駛身亡 特斯拉公司未回應

2019-11-24 19:00

台鐵平交道設備故障釀禍 運安會：將列觀察清單

2019-11-24 13:10

從小由母親養大 兒拒付失智老父扶養費

2019-11-24 09:10

全面檢查421個平交道電纜系統 台鐵：一定咎責

2019-11-24 11:47

神轎「跳車」掉國1楠梓段 網驚：神明要不開心了

2019-11-24 16:33

3歲童吃午餐疑嗆到窒息 搶救10天仍不治

2019-11-24 18:50

行人沒走斑馬線被撞死 撞人騎士被判8個月

2019-11-24 20:42

台主注意！賊偷娃娃機商品 居然還有這招

2019-11-24 09:06

超萌「柴柴」走失她心急如焚 暖警靈機一動上網找到了

2019-11-24 10:38

平交道故障釀意外 學者：台鐵硬體系統應全面體檢

2019-11-24 13:02

平交道號誌異常險害命 中市府：台鐵應負責並全面檢修

2019-11-24 12:18

北市警路檢遭通緝犯駕車衝撞 開槍打中車牌緝捕中

2019-11-24 17:05

影／躲通緝買米酒遇警盤查 太緊張喝掉半瓶米酒壯膽

2019-11-24 12:47

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

渣人夫塗銷配偶欄 櫃姐淪小三告慘他

2019-11-24 23:41

色男不甘心女友分手竟性侵她 法官判刑4年得坐牢

2019-11-24 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top