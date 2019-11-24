親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15聯合報 記者江良誠／南投即時報導

台中一所國立大學8名男學生，22日晚間騎機車直衝武嶺，23日上午下山行經台14線國姓鄉北山段，吳姓男學生疑似疲勞，機車衝撞路旁護欄後摔進水溝，機車起火燃燒，雖然路過民眾以滅火器、礦泉水協助滅火，但吳姓學生下半身嚴重燒傷，送醫急救一天，今天上午因為器官衰竭不治。

警方調查，昨天上午9時30分，8名就讀台中某科大學生，騎機車行經台14線北山橋前，吳姓學生的機車突然偏離車道，先衝撞路旁護欄，隨後連人帶車摔進水溝，他的下半身被機車壓住，且機車漏油而起火燃燒。

同行的其他學生看到出事相當焦急，當時有汽車經過發現，駕駛人把整箱礦泉水搬下來，也有人拿滅火器合力撲滅火勢。國姓消防分隊消防車和救護車趕到，機車仍不斷冒著濃煙，溫度極高，消防人員佈水線射水降溫，預防機車復燃，才將吳姓學生拖出機車。

不過，吳姓學生雖有呼吸心跳但已經沒有反應，下半身燒燙傷極為嚴重，消防隊員將他身體固定後，趕緊送埔基急救，但因為傷勢嚴重，今天上午仍因多重器官衰竭死亡。

警方初步調查，吳姓大一學生22日深夜和7名同學騎車夜衝武嶺觀星，一群人整夜沒有休息，23日清晨從合歡山騎車準備回學校。但行經台14線國姓鄉北山段時，吳姓男學生疑似精神不濟，機車失控衝撞護欄，再連人帶車摔進水溝，其他學生發現出事，才趕緊停車查看並呼救。

吳姓男大生騎機車失控衝入水溝起火，下半身遭機車壓住嚴重燒傷，送醫急救仍告不治。圖...
吳姓男大生騎機車失控衝入水溝起火，下半身遭機車壓住嚴重燒傷，送醫急救仍告不治。圖／讀者提供
分享
吳姓男大生騎機車失控衝入水溝起火，他上半身趴在路面，下半身卻遭機車壓住嚴重燒傷，...
吳姓男大生騎機車失控衝入水溝起火，他上半身趴在路面，下半身卻遭機車壓住嚴重燒傷，送醫急救仍告不治。圖／讀者提供
分享

器官武嶺合歡山

相關新聞

假貨新市集 隱身新住民直播圈

2019-11-25 01:25

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

女騎士險遭聯結車撞上 幸好僅手腳擦挫傷

2019-11-25 00:22

新住民直播賣假貨？「助創業，政府需更多輔導」

2019-11-25 01:25

新住民直播賣假貨？「賣同鄉，沒有想像中好賺」

2019-11-25 01:25

特斯拉駕駛墜橋亡…誤認邊坡？恍神失足？疑點太多

2019-11-25 00:52

特斯拉試車自撞 駕駛下車後…墜橋亡

2019-11-25 00:45

半聯結車翻覆 乳品散落國道 綿延50公尺

2019-11-25 00:38

喝醉踹倒、毀損30輛汽機車…酒醒後悔了

2019-11-25 00:33

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

八旬老婦又二度深夜路口徘徊 遇上同個暖警伸援手

2019-11-24 21:45

3歲童吃午餐疑嗆到窒息 搶救10天仍不治

2019-11-24 18:50

登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37

北市警路檢遭通緝犯駕車衝撞 開槍打中車牌緝捕中

2019-11-24 17:05

神轎「跳車」掉國1楠梓段 網驚：神明要不開心了

2019-11-24 16:33

汽車衝撞停等紅綠燈機車 5名傷者送醫

2019-11-24 16:05

交通尖峰時間產婦33周羊水破 警方開巡邏車協助送醫

2019-11-24 15:42

香港夫婦掉手機 靠警方秘錄器畫面尋回

2019-11-24 15:11

酒後比誰朋友多 幫彩券行老闆慶生變全武行

2019-11-24 13:45

93歲年邁老嫗倒地一頭血 龍潭警即刻救援

2019-11-24 13:04

影／躲通緝買米酒遇警盤查 太緊張喝掉半瓶米酒壯膽

2019-11-24 12:47

八里台15線2貨車追撞 1人受困獲救

2019-11-24 12:29

振興醫院急診醫師遭恐嚇 病人：包紅包給我

2019-11-24 12:04

影／BMW車違規占車道 車主不爽嗆警：我住這

2019-11-24 11:59

海巡抓到男遊客保育區捕海膽、硨磲貝 最重可罰15萬元

2019-11-24 11:45

車禍要賠卻避不見面 今凌晨雙方咖啡店打群架

2019-11-24 11:41

影／機車倒地波及百萬BMW 兩騎士面面相覷「誰要賠」

2019-11-24 11:26

竹縣自行車車禍案件增 肇因來自未注意車前狀態

2019-11-24 11:26

超萌「柴柴」走失她心急如焚 暖警靈機一動上網找到了

2019-11-24 10:38

台主注意！賊偷娃娃機商品 居然還有這招

2019-11-24 09:06

輾死少年下車查看 遊覽車司機又被機車撞

2019-11-23 23:37

貨櫃車從汐止路旁開出 機車騎士撞上傷重身亡

2019-11-23 22:15

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58

特斯拉死亡車禍業務員左手骨折 襯衫沾血離開醫院

2019-11-24 21:23

男駕特斯拉自撞後摔橋下 業務員痛苦躺病床

2019-11-24 19:40

試駕車離奇車禍駕駛身亡 特斯拉公司未回應

2019-11-24 19:00

試駕特斯拉國道自撞駕駛墜橋亡 目擊者：他自己掉下

2019-11-24 17:47
看更多

熱門文章

國1汐止段特斯拉撞橋墩 駕駛飛出車外掉下橋摔死

2019-11-24 14:45

平交道車禍大逆轉！ 台鐵局道歉並坦承故障

2019-11-24 08:14

試駕特斯拉國道自撞駕駛墜橋亡 目擊者：他自己掉下

2019-11-24 17:47

離奇！試駕特斯拉自撞護欄 下車後竟墜橋亡

2019-11-24 16:05

影／台中平交道事故 女救護志工：被誣指擅闖身痛心更痛

2019-11-24 15:18

影／台中平交道事故逆轉 台鐵致歉：遮斷機電纜老化釀禍

2019-11-24 11:02

男駕特斯拉自撞後摔橋下 業務員痛苦躺病床

2019-11-24 19:40

平交道車禍大逆轉！5290人誤點超過45分台鐵全賠

2019-11-24 12:07

特斯拉死亡車禍業務員左手骨折 襯衫沾血離開醫院

2019-11-24 21:23

半聯結車清晨翻覆乳品散落 國道1造橋南北交通受影響

2019-11-24 07:53

振興醫院急診醫師遭恐嚇 病人：包紅包給我

2019-11-24 12:04

影／機車倒地波及百萬BMW 兩騎士面面相覷「誰要賠」

2019-11-24 11:26

影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

影／逆轉！台中鐵道車禍 不是駕駛闖平交道

2019-11-24 13:01

海巡抓到男遊客保育區捕海膽、硨磲貝 最重可罰15萬元

2019-11-24 11:45

安排的？緝毒組長詐獎金被判刑 毒販卻2度逆轉變無罪

2019-11-24 14:01

平交道故障釀車禍 學者：台鐵硬體設備應全面檢視

2019-11-24 10:35

影／BMW車違規占車道 車主不爽嗆警：我住這

2019-11-24 11:59

登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37

試駕車離奇車禍駕駛身亡 特斯拉公司未回應

2019-11-24 19:00

台鐵平交道設備故障釀禍 運安會：將列觀察清單

2019-11-24 13:10

從小由母親養大 兒拒付失智老父扶養費

2019-11-24 09:10

全面檢查421個平交道電纜系統 台鐵：一定咎責

2019-11-24 11:47

神轎「跳車」掉國1楠梓段 網驚：神明要不開心了

2019-11-24 16:33

3歲童吃午餐疑嗆到窒息 搶救10天仍不治

2019-11-24 18:50

行人沒走斑馬線被撞死 撞人騎士被判8個月

2019-11-24 20:42

台主注意！賊偷娃娃機商品 居然還有這招

2019-11-24 09:06

超萌「柴柴」走失她心急如焚 暖警靈機一動上網找到了

2019-11-24 10:38

平交道故障釀意外 學者：台鐵硬體系統應全面體檢

2019-11-24 13:02

平交道號誌異常險害命 中市府：台鐵應負責並全面檢修

2019-11-24 12:18

北市警路檢遭通緝犯駕車衝撞 開槍打中車牌緝捕中

2019-11-24 17:05

影／躲通緝買米酒遇警盤查 太緊張喝掉半瓶米酒壯膽

2019-11-24 12:47

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

渣人夫塗銷配偶欄 櫃姐淪小三告慘他

2019-11-24 23:41

色男不甘心女友分手竟性侵她 法官判刑4年得坐牢

2019-11-24 23:16

香港夫婦掉手機 靠警方秘錄器畫面尋回

2019-11-24 15:11

醉後踹倒、毀損30輛汽機車 酒醒後男子後悔了

2019-11-24 11:43

汽車衝撞停等紅綠燈機車 5名傷者送醫

2019-11-24 16:05

車禍要賠卻避不見面 今凌晨雙方咖啡店打群架

2019-11-24 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top