影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



台中一所國立大學8名男學生，22日晚間騎機車直衝武嶺，23日上午下山行經台14線國姓鄉北山段，吳姓男學生疑似疲勞，機車衝撞路旁護欄後摔進水溝，機車起火燃燒，雖然路過民眾以滅火器、礦泉水協助滅火，但吳姓學生下半身嚴重燒傷，送醫急救一天，今天上午因為器官衰竭不治。

警方調查，昨天上午9時30分，8名就讀台中某科大學生，騎機車行經台14線北山橋前，吳姓學生的機車突然偏離車道，先衝撞路旁護欄，隨後連人帶車摔進水溝，他的下半身被機車壓住，且機車漏油而起火燃燒。

同行的其他學生看到出事相當焦急，當時有汽車經過發現，駕駛人把整箱礦泉水搬下來，也有人拿滅火器合力撲滅火勢。國姓消防分隊消防車和救護車趕到，機車仍不斷冒著濃煙，溫度極高，消防人員佈水線射水降溫，預防機車復燃，才將吳姓學生拖出機車。

不過，吳姓學生雖有呼吸心跳但已經沒有反應，下半身燒燙傷極為嚴重，消防隊員將他身體固定後，趕緊送埔基急救，但因為傷勢嚴重，今天上午仍因多重器官衰竭死亡。