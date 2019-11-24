試駕特斯拉國道自撞駕駛墜橋亡 目擊者：他自己掉下

2019-11-24 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／即時報導



華姓特斯拉營業員開車試駕，卻因不明原因自撞護欄後，再摔落護欄死亡。記者柯毓庭／翻攝 分享 facebook 國道一號汐止系統北向往國三南向今天下午1時許發生自撞意外，一輛特斯拉因不明原因衝撞路中分隔島後，再撞到一旁護欄。

警消表示，獲報抵達現場時車上23歲華姓男駕駛因不明原因墜落自下方16公尺處的原住民公園，當場摔死；右前座的李姓男營業員以及後座24歲韓籍明姓女乘客則受輕挫傷，兩人送內湖三軍總醫院後無立即生命危險。

李姓營業員表示，華姓駕駛由路人協助下車後，卻不明原因掉落護欄外。目擊者則說，當時他在樓下聽到車輛撞到發出很大的聲響，看平面道路沒有車禍，便跑到國道一旁的高樓查看，就看到特斯拉車已撞毀，經過民眾先將華姓駕駛拉出後，又跑去救援兩名乘客；此時華姓駕駛竟「趴」到另一邊護欄，隨後自行墜落，國道橋上的民眾都來不及拉回。

警方指出，當時車輛由內湖特斯拉本部出發進行車輛試駕，行經國道一號接國道三號的匝道時，不明原因先撞到中央分隔島後再衝撞外側護欄，目前仍在釐清案情中，也將對華男進行相驗程序釐清死因。 目擊者說，當時他聽到很大的聲響便跑上樓察看，看見華姓駕駛由路人救出後，卻「爬向」另一側護欄，隨後自行跳下，橋上民眾都來不及攔住。記者柯毓庭／翻攝 分享 facebook

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