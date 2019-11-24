登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／即時報導



登山隊一行12人，前天進行水社大山攻頂行程，回程發現少1人，向消防局請求救援，南投縣消防局一度申請直升機空勘，昨日接獲失蹤者簡訊傳給家屬座標，立即掌握定位知會搜救人員，搜救隊一行人努力下切溪谷，終於在23日13時48分於溪谷附近接觸該受傷登山客，並在搜救人員領攙扶下脫困。

南投縣第二大隊表示，水社大山為日月潭最高峰，海拔2059公尺，曾是台灣小百岳之一，後因山高路遠而除名，但由於難度不低，山域事故頻傳，意外原因多為登山客攀登時腳部受傷無法行走，而此件山難更是因團體沒有立即互相照顧，現場陪同等候而走失，影響待救登山客的安全。

消防局於108年11月22日下午17時接獲民眾報案，立即派遣第二大隊警、義消組成10人搜救小組，及成立前進指揮站，並於整理裝備後，至登山口摸黑出發救援，但因失蹤者手機無訊號且無電話求救紀錄，如大海撈針、增添搜救難度，一行人沿路搜索步道及搜尋可疑區域，一路攻頂至水社大山三角點，一行約於凌晨2點全數返隊。

消防局第二天除申請直升機空勘外，地面搜救小組共7名警消，同時再度進入救援，指揮站於上午8時接獲失蹤者簡訊傳給家屬的座標，立即知會搜救人員下切溪谷，終於昨天下午13時48分於溪谷附近接觸該受傷登山客。經本局搜救評估患者身體受傷情況，有擦傷但意識清醒，順利帶領攙扶下脫困回步道，完成此次任務。