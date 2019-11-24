北市警路檢遭通緝犯駕車衝撞 開槍打中車牌緝捕中

2019-11-24 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／即時報導



一名通緝犯昨晨駕車在台北市接受路檢，突衝撞警方逃逸，再駛至前方路口，棄車搭上前來接應的轎車離開。警方已鎖定通緝犯行蹤，因還在埋伏中，對於案情不過多透露。

據了解，這名嫌犯昨天凌晨2時許，駕駛黑色轎車，在北市中山區接受路檢盤查，卻衝撞警方；當下有員警朝轎車開槍，但打中車牌，仍讓嫌犯逃逸。

嫌犯逃逸過程擦撞警車，所幸無人受傷。警方調閱監視器，發現他開到前方大路口後停住，此時另輛轎車出現，嫌犯迅速下車，搭上轎車離開，往南下方向行駛。