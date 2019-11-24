神轎「跳車」掉國1楠梓段 網驚：神明要不開心了

2019-11-24 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／即時報導



國道一號驚傳神轎掉落！趙姓男子昨晚駕駛小貨車行經南下高雄楠梓路段，所載的神轎意外飛出車外，掉在內側車道，地面還散落不少零碎木塊，他趕緊停車打電話向警方報案，經出動吊車才把神轎吊起放回車上，幸好沒有衍生其他事故，但警方將依違反道路交通管理處罰條例，對駕駛開出9000元罰單。

有目擊者拍下神轎躺國道路面貼上臉書社團「爆廢公社」，不少網友留言說「神明要不開心了！我的轎飛出去都不曉得搞甚麼」、「要被神明打屁股了」、「有冤請別半路攔轎」，也有人點出裡面應沒有神明，更指這神轎可能是手工打造，價值很高。

國道第五大隊警方指出，趙姓駕駛昨晚8點53分行經國道一號南下359.5公里發現神轎掉落，立即停在路肩打電話報案，國道警接獲高雄市110轉報，指派岡山分隊線上巡邏車前往，也通報高公局南區交控中心派遣事故處理小組。

警方表示，高公局事故處理小組抵達並進行吊掛，將神轎吊到小貨車上，警方並協助警戒，約9點8分排除事故、清理路面完畢，全線恢復正常通車，沒間接造成其他事故。