汽車衝撞停等紅綠燈機車 5名傷者送醫

2019-11-24 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



嘉義市自強街與博愛路口，今天中午約1時許，發生疑似自小客追撞停紅綠燈機車群車禍，造成3男2女共有5名傷患，嘉義市消防局獲報派遣4部救護車，將傷者分別送往嘉基、聖馬、嘉榮等醫院，事故原因仍待警方調查。

嘉義市警方表示，汽車駕駛酒測值為0，至於為何會開車衝撞機車，目前仍在偵訊中。