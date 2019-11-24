香港夫婦掉手機 靠警方秘錄器畫面尋回

2019-11-24 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北即時報導



一對港籍夫婦來台旅遊，搭機回國前，手機不慎掉在計程車上；警獲報調閱監視器，發現夫婦下車地點在監視器鏡頭外。夫婦眼看回程班機就要起飛，此時突見一名警員回所，想起當時下車，看見他在交整，立刻上前告知，順利從秘錄器畫面中找回手機。

中山分局建國派出所警員林政翰，本月17日執勤時，見這對港籍夫婦慌張跑進派出所報案，稱手機掉在計程車上。

港籍夫婦說，待會要到松山機場搭機回國，上機前想到濱江市場吃東西，搭計程車前往，到了餐廳才發現手機掉在車上。

港籍夫婦緊張強調，飛機再2個小時就要起飛！

林員馬上調閱監視器，卻始終找不到夫婦下車地點，只能擴大調閱周邊畫面，並逐一過濾行經該處的計程車，不過時間緊迫，要在夫婦的回程班機起飛前找到手機，並非易事。

此時夫婦見另名警員鄭為元返所，回想到下計程車時，看見他在執行交通勤務，便上前反映。

鄭員一聽，趕緊檢視秘錄器畫面，終於查到夫婦搭乘的計程車號；經聯絡司機，確認手機還在車上，順利尋回。

警方表示，使用勤務用的秘錄器畫面，幫助來台觀光客找回手機，實在太巧，呼籲民眾在國、內外搭計程車時，隨手拍下車號，以防財物遺失車上，難以找回。