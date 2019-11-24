台鐵平交道設備故障釀禍 運安會：將列觀察清單
台鐵自強號149次列車22日晚間在台中市新烏日站與成功站間的登寺巷平交道撞上一輛轎車，主因竟是平交道設備故障，引發社會議論。運安會說，將先由鐵道局調查，再決定是否需要進一步處理，未來將列Watch List（觀察清單）確認海、陸、空各種需要注意的運安問題。
此次事故初步判斷疑為平交道控制遮斷機、警報機的電纜第一、二芯絕緣不良，造成平交道設備作用不正常。台鐵運安處處長陳仕其表示，平交道事故或道路障害事故，造成一人死亡，才會報運安會啟動調查，而本起案件，還未達到要件，因此不需要報運安會。
運安會主委楊宏智今受訪指出，運安會調查範圍是針對嚴重交通事故，包括平交道，不過此次受傷人數沒有達到5人以上的啟動調查標準，因此根據規範，台鐵應通報鐵道局，不必特別向運安會通報。
楊宏智表示，鐵道局將來須對此次事故做詳細調查，運安會將根據鐵道局調查情況，再決定有無進一步處理的需要。
楊宏智說，若台鐵平交道經常發生系統性問題，也就是重複發生類似事故，未來第一時間會做出直接調查的決定。不過現在還未定調為系統性問題，因此運安會正在研擬每半年做出一份「Watch List（觀察清單）」，這種做法在美國、加拿大行之多年，無論鐵道、高速公路、水運、航空等運輸，若有潛在高度風險，就要及時提醒社會大眾跟營運單位。
留言