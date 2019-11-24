93歲年邁老嫗倒地一頭血 龍潭警即刻救援

2019-11-24 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



龍潭警方於今日清晨6時50分許巡邏時，接獲民眾報稱在龍潭區永和路旁有1名年邁老嫗倒地受傷躺在地上大灘血跡中，且不斷的呻吟後即昏迷，員警隨即趕赴處理，到達現場時發現該名老嫗頭部鮮血直流，立即趨前叫醒已經昏迷的她，並從巡邏車上拿出毛巾幫忙止血做初步救護，且通報消防救護人員緊急到場協助處置送醫，及時挽回寶貴生命。

經了解，家住龍潭93歲的吳姓老嫗，當下身上並未攜帶任何證件，頭部有撕裂傷，因年邁行動不便，在行走時不慎絆倒，造成頭部直接撞擊路面鮮血直流，經員警在旁叫醒後，老嫗因流血過多身體頗為虛弱，驚魂未定言語呢喃，女警江薇則先行對傷者做初步止血救護，期間在詢問該老嫗身分時，其僅能說自己姓氏，居住在附近，但卻無法完整陳述身分及詳細地址。

另一名警員張貴淵則立即通報救護車到場協助救護送醫，同時利用附近廟宇廣播器，通知當地里長及附近里民到場指認傷者身分，警方事後隨著救護車護送老嫗至醫院，經緊急送醫診療後，醫生表示雖是頭部撕裂傷，但因傷者年紀較大且有失血過多情形，若沒在第一時間做初步搶救止血動作及立即送醫救治，恐造成生命危險。