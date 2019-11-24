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八里台15線2貨車追撞 1人受困獲救

2019-11-24 12:29聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區下罟子台15線公路，上午11時29分發生2輛小貨車追撞車禍，其中1輛的50歲司機雙腳被挾困在變形車體內，消防隊獲報趕抵，用破壞器材救出傷者，意識清楚送往淡水馬偕醫院，沒有生命危險。

八里區下罟子台15線公路發生2輛小貨車追撞車禍。記者林昭彰／翻攝
八里區下罟子台15線公路發生2輛小貨車追撞車禍。記者林昭彰／翻攝
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司機雙腳被挾困在變形車體內，消防隊員用破壞器材將他救出。記者林昭彰／翻攝
司機雙腳被挾困在變形車體內，消防隊員用破壞器材將他救出。記者林昭彰／翻攝
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淡水馬偕醫院

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