海巡抓到男遊客保育區捕海膽、硨磲貝 最重可罰15萬元

2019-11-24 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



海巡署東部分署第13岸巡隊昨（23）日晚間23時在卑南鄉富山漁業資源保育區內，查獲來自新北市的黃姓男子違規採捕螃蟹、硨磲貝等海洋生物，海巡署13岸巡隊表示， 經偵訊後黃姓男子已釋回，全案將函請台東縣政府農業處法裁罰，最重可處15萬元罰款。

海巡署13岸巡隊表示，昨天深夜接獲民眾報案，指富山漁業資源保育區內有人違規採捕海洋資源，經岸巡官兵趕抵現場，發現是來自新北市的黃姓男子帶著花蓮的親友，一行五人來台東旅遊，行經富山保育區，黃臨時起意下水採捕。

岸巡人員趕抵現場時，黃姓男與親友五人都已上岸，僅黃男手持撈網1副及1只水桶，水桶內摻雜死、活體漁獲，有烏魚12尾、鯛魚8尾、蠑螺10顆、螃蟹6隻、海膽、石鱉12顆，以及稀有硨磲貝1顆。

海巡署13岸巡隊表示，因黃男供稱1人下水採捕，偵訊後只能依違反漁業法相關規定，將黃1人函送台東縣農業處依漁業法裁罰3萬元以上、15萬元以下罰款，並於今天凌晨將黃等五人放行。