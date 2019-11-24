影／機車倒地波及百萬BMW 兩騎士面面相覷「誰要賠」

2019-11-24 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市劉姓女子在上月底將轎車駛離南區的路旁停車位置，未料倒車時撞到一輛機車後，引發骨牌效應，波及一輛機車及另輛BMW轎車，廖姓、吳姓機車車主到現場要牽車時，發現機車倒地，且一輛機車波及百萬的BMW轎車車頭，廖、吳女二人面面相覷「誰要賠啊？」因無共識，只好通知警方到場，經警方調閱監視器發現，原來肇事的是劉姓女子，才讓兩騎士鬆了一口氣，全案也將依違反道交條例告發劉女。

台中市第三警分局交通分隊表示，上月中午25日獲報，南區高工路有車禍，同仁到場發現，廖姓男子、吳姓女子停放在路旁的機車因不明原因倒地，但兩車倒地後，吳女的機車碰撞到隔壁停放的進口BMW轎車車頭，兩名機車車主都認為並非釀禍者，都不願負擔賠償責任，因此請警方到場協助調查。

警方調查後發現，全案是因劉姓女子（46歲）因倒車不慎，引發骨牌效應，先碰撞停放在車尾的廖姓男子機車後，廖車倒地再碰撞吳女機車，吳女機車再碰撞林姓男子所有的BMW轎車車頭。

劉女到案時辯稱，她並不知道倒車有撞倒機車，所以才駛離，警方認定全案已違反道交條例相關規定，依法告發後函送台中市交通事件裁決處開罰。