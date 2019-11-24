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平交道故障釀車禍 學者：台鐵硬體設備應全面檢視

2019-11-24 10:35聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台鐵自強號149次列車22日晚間在台中市新烏日站與成功站間的登寺巷平交道撞上一輛轎車，造成女駕駛受傷送醫，台鐵局初步判斷事故原因疑為平交道控制遮斷機、警報機的電纜第一、二芯絕緣不良，造成平交道設備作用不正常。對此，學者表示，台鐵應該針對相關硬體設備進行全面性的大型體檢，「而不是改了一樣，另外一樣又發生事情。」

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，本事故經過證實，是因為設備故障導致事故，然而，每個這種跨系統的事故之中，設備故障絕非單一因素。學會呼籲，本起事故建請運安會納入事故調查，以第三方的調查判斷事故的原因，進以作為後續的事故預防。

台鐵運安處處長陳仕其表示，平交道事故或道路障害事故，造成一人死亡，才會報運安會啟動調查，而本起案件，還未達到要件，因此不需要報運安會。

消基會交通組副召集人李克聰表示，台鐵因為上次普悠瑪事件，正在做全面改善，但是一些可能跟普悠瑪無直接關係的台鐵硬體設備更換或維護，應該再加強。

李克聰表示，包括電纜線、平交道等等台鐵硬體設備等等，應該全面檢視，「而不是改了一樣，另外一樣又發生事情」，應該做一次大型體檢，進行全面檢視，看是要維護或更換。

台灣鐵道暨國土規劃學會說，在鐵路立體化在收到社會緊密討論之時，請交通部勿以平交道事故作為立體化工程合理化的因素。要避免公路與鐵路的交錯，公路與鐵路的立體化固然可以減少碰撞，但重點是如何建構更安全更可靠的台鐵，讓民眾更有信心。工程並沒辦法恢復民眾對於台鐵可靠的信賴，反而是人、車、軌（路）的全方位檢視，才是讓交通系統更安全的唯一途徑。

台鐵自強號22日晚行經台中市新烏日站與成功站間的登寺巷平交道時，撞上一輛銀色轎車...
台鐵自強號22日晚行經台中市新烏日站與成功站間的登寺巷平交道時，撞上一輛銀色轎車，女駕駛受傷送醫，造成雙線中斷2個多小時。圖／台中市消防局提供
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台鐵事故普悠瑪

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