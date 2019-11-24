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平交道車禍女駕駛撞火車大逆轉！ 台鐵局道歉並坦承故障

平交道車禍大逆轉！ 台鐵局道歉並坦承故障

2019-11-24 08:14聯合報 記者楊德宜／台北即時報導

台鐵自強號149次列車22日晚間在台中市新烏日站與成功站間的登寺巷平交道撞上一輛轎車，造成女駕駛受傷送醫。網友在臉書「爆怨公社」氣指，女駕駛在柵欄升起才通過平交道，質疑是平交道柵欄故障惹禍。對此，台鐵局今天上午發新聞稿道歉，表示會負責相關醫療及損失費用，相關列車及平交道監視影像，台鐵局已交付鐵路警察局，並將全力配合偵辦。

台鐵局說，11月22日晚上9時35分第149次車(基隆-潮州PP自強號)行駛東正線，至新烏日、成功站間登寺巷三甲平交道時，發生撞擊小客車意外，造成自小客車毀損，駕駛多處擦傷送醫，台鐵局相關主管23日致電當事人，並取得當事人同意，24日上午由電務處葉姓處長率員至醫院慰問。

台鐵局說，經調監視錄影及赴現場實地檢查，初步判斷事故原因疑為登寺巷平交道控制遮斷機、警報機之電纜第一、二芯絕緣不良，造成平交道設備作用不正常，台鐵局除立即更換該處電纜外，並加強沿線平交道檢測，確保平交道正常作動。

台鐵局表示，對於該案造成人員受傷及小客車毀損，台鐵局深致歉忱，並負責相關醫療及損失費用，相關列車及平交道監視影像，台鐵局已交付鐵路警察局，並將全力配合偵辦。

台鐵自強號22日晚行經台中市新烏日站與成功站間的登寺巷平交道時，撞上一輛銀色轎車...
台鐵自強號22日晚行經台中市新烏日站與成功站間的登寺巷平交道時，撞上一輛銀色轎車，女駕駛受傷送醫，造成雙線中斷2個多小時。圖／台中市消防局提供
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台鐵列車警察

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