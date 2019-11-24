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平交道車禍女駕駛撞火車大逆轉！ 台鐵局道歉並坦承故障

半聯結車清晨翻覆乳品散落 國道1造橋南北交通受影響

2019-11-24 07:53聯合報 記者范榮達／即時報導

一輛滿載冷凍乳品半聯結車今天清晨4點多，在國道1號北上116公里苗栗縣造橋路段翻覆，陳姓司機疑似腳骨折一度受困，救出送醫並無大礙，乳品散落北上丶南下內側車道影響交通，現場還在清理中。

國道警方初步了解，半聯結車先撞及外側車道計程車，再偏向內側車道，擦撞內側護欄翻覆，後方冷凍貨櫃翻覆乳品散落到南、北向內側車道，南下車道有7輛車子閃避不及，撞到乳品造成車子損傷，還好清晨車流量不大，南丶北外線仍可以通行，事故原因進一步調查中。

半連結車清晨在國道1號苗栗造橋路段翻覆，司機受傷送醫，乳品散落影響交通。記者范榮...
半連結車清晨在國道1號苗栗造橋路段翻覆，司機受傷送醫，乳品散落影響交通。記者范榮達／翻攝
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半連結車清晨在國道1號苗栗造橋路段翻覆，司機受傷送醫，乳品散落影響交通。記者范榮...
半連結車清晨在國道1號苗栗造橋路段翻覆，司機受傷送醫，乳品散落影響交通。記者范榮達／翻攝
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國道計程車事故

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